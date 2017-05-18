Как могут выглядеть первые дома для людей на Марсе

Стены будут толщиной в 3 м, чтобы защитить помещение от космического излучения, микрометеоритов и мороза.





Как добраться до Марса – это еще более-менее понятно, но что мы будем там делать и как мы будем там жить?

Работая над своей новой программой «Марс», телеканал National Geographic обратился за помощью к Гринвичской королевской обсерватории Великобритании, чтобы создать модель дома, демонстрирующую, как может примерно выглядеть место обитания человека на Марсе.

Модель от National Geographic представляет собой конструкцию, похожую на иглу, жилище эскимосов. Дом выстроен из переработанных частей космических аппаратов, обожженного кирпича из марсианской почвы и кованых элементов, напоминающих скалистую марсианскую землю. У дома будет вход с двойной воздухонепроницаемой подушкой, прозрачный смотровой купол, большой передатчик и крылья-стабилизаторы, чтобы защитить конструкцию от жестких ветров Марса. Стены предполагаются толщиной до 3 м, так как внешняя температура может опускаться до 100 градусов ниже нуля по Цельсию.

Согласно National Geographic, эти дома станут постепенно расширяться, так как будущие миссии будут привозить дополнительные материалы или модули, пристраиваемые друг другу с помощью специальных коридоров.

Такая интересная и достаточно революционная идея жилища, которая вполне может быть реализована ко времени посещения Марса людьми, – это лишь одна часть программы «Марс» от National Geographic. В ней также будут интервью с экспертами в области космических путешествий, такими как Элон Маск, Нил де Грасс Тайсон и Энди Вейер (автор «Марсианина»), которые расскажут о том, что нужно человечеству для того, чтобы добраться до красной планеты.

Текст: Flytothesky.ru