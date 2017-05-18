Какие ваши качества вызывают зависть у разных знаков зодиака

Наверное, у каждого человека в этой жизни есть завистники, явные или неявные. Иногда мы действительно завидуем характеристикам и качествам других людей. А почему люди могут завидовать вам, основываясь на вашем знаке зодиака?





1. Овен

Люди завидуют вашей энергии и драйву – вы столько всего успеваете за один день, и вы, похоже, готовы взять на себя еще больше. Вы ставите цели и достигаете их; у вас возникают проблемы, и вы их успешно решаете, а когда дело доходит до конкуренции и состязательности, то вы определенно один из лучших.

2. Телец

Чем вы вызываете зависть, так это вашим сильным чувством собственного «я» и любовью к себе. Вы знаете, кто вы и во что вы верите, и окружаете себя только теми людьми, которые вам приятны. Вы сильны, решительны и верны, что заставляет людей чувствовать себя в безопасности рядом с вами.

3. Близнецы

Вы фантастически умеете попадать в струю, и люди в этом вам завидуют. Вас трудно сбить с толку, потому что вы идеально приспосабливаетесь к любой ситуации и адаптируетесь под неё. Вы светский и очень общительный человек или даже канал, объединяющий людей.

4. Рак

Люди завидуют тому, как вы не опускаетесь до низшего уровня, а, напротив, поднимаете других на свой уровень. Вы отлично чувствуете стиль, и вы никогда не носите маску при общении с другими людьми. Вы не играете в игры и не манипулируете, предпочитая быть честным в своих чувствах и эмоциях.

5. Лев

Мало того, что люди завидуют вам, они постоянно равняются на вас. Вы – лидер, даже когда вы не особо-то и стремитесь к этой роли. Вы выявляете лучшее в людях, и ваше присутствие мотивирует их упорно трудиться, чтобы хоть немного стать схожим на вас. Если вы сталкиваетесь с проблемой, вы не позволяете ей сбить вас с пути, а просто решаете её или обходите стороной.

6. Дева

У вас много завидных качеств, и одно из основных – это ваше умение исправить и починить почти все. Если вы не знаете, как что-то исправить, то вы проведете тщательное исследование. Вы не только интеллектуал, у вас есть еще и интуиция касательно правильных решений.

7. Весы

Многие люди завидуют вам, потому что вы приятный и располагающий к себе человек, и вы умеете улучшить любую ситуацию или развеселить любую компанию. Вы общительный, обходительный и внимательный к окружающим. Вы не любите конфликты и стараетесь удержать все в сбалансированном и мирном состоянии.

8. Скорпион

Вас не волнует чужое мнение, и вы независимы – а это не может не вызывать зависть. Ваша фантастическая внутренняя свобода от социума и его стереотипов делает вас особенным. Вы запросто можете направить всю свою энергию на получение желаемого, и вашей устремленности и сосредоточенности тоже нельзя не завидовать.

9. Стрелец

Люди завидуют вашему оптимизму. Вы в любой ситуации способны разглядеть позитив, вы неизменно в отличном настроении, мало чего боитесь и всегда воодушевлены перспективой познания нового или предвкушением интересных приключений. Вы извлекаете максимальную выгоду и удовольствие из жизни и помогаете другим людям тоже это увидеть и прочувствовать.

10. Козерог

Каждый, кто знает вас, завидует вашим неимоверно согласованным и продуманным действиям. Вы создаете прочный фундамент для своей жизни и принимаете правильные решения, которые всегда выводят вас на правильный путь, и вы делаете все, что нужно для того, чтобы ваше будущее стало стабильным. В условиях неопределенности вы просто перегруппировываетесь и переосмысливаете ситуацию.

11. Водолей

Легко позавидовать тому, кто столь же умен и изобретателен, как вы. Если вы не можете найти решение проблемы, вы его сами изобретете. Креативность и новаторство вкупе с вашей искренней заботой об окружающих заслуживают восхищения, а в некоторых случаях вызывают зависть. Вы принимаете людей такими, как есть, не пытаясь их изменить, и это очень ценное качество.

12. Рыбы

Люди завидуют вам за ваш талант проходить сквозь стены и чувствовать проблемы других людей – вы мастерски умеете добраться до сути вещей и найти им применение или, напротив, устранить «поломки». Вы человек покладистый, самоотверженный и сочувствующий, который никогда не откажет в помощи и поддержке.

Текст: Flytothesky.ru