4-летний малыш отдал свои сбережения для спасения двух собак из приюта

Большинство малышей хотят игрушки на день рождения, но только не 4-летний Джекстон Бетшарт.





Элис Бетшарт, мама Джекстона, рассказала, что малыш решил использовать деньги, подаренные ко дню рождения, на то, чтобы помочь двум приютским собакам найти свой дом. На выходных Элис привезла сына в приют Чарльстонского общества по защите животных, где Джекс выбрал двух собак (метисы питбуля) и решил стать их спонсором, заплатив взнос за их «усыновление».





Джексу очень понравился черно-белый щенок по имени Пенелопа, особенно малышу понравились черные пятна вокруг ее глаз.

Когда Джекс с мамой направились в отдел регистрации, чтобы заплатить за Пенелопу по спонсорской программе CAS, которая позволяет донорам вносить плату за усыновление определенного животного, мальчик заметил собаку по имени Тэнк. «Мамочка! Он размером с меня!» – закричал Джекс.





4-летний Джекс начал упрашивать маму усыновить Тэнка, чтобы они могли вдвоем играть в «Невероятного Халка», но Элис объяснила сыну, что они не могут забрать Тэнка с собой, зато Джекс может стать для него Ангелом-хранителем и помочь ему найти свой дом, как он уже это сделал с Пенелопой.

«Многие люди не понимают, что спонсорство – это отличный вариант, когда вы можете внести деньги на усыновление конкретного животного», – рассказывает Элис. Сотрудник приюта даже сделал восхитительную фотографию Джекса, который гордо демонстрирует свой сертификат Ангела-хранителя для Тэнка. И эта фотография быстро обрела популярность в Сети!

Check this out!!! Sweet Jaxton Betschart became a Guardian Angel and paid the adoption fee for this sweet pup to help her find a home! #KidsRock #adoptatcas please give him a high five from all our FB Fans! Posted by Charleston Animal Society on Sonntag, 12. März 2017

Поступок маленького Джекса вдохновил других людей тоже стать ангелами-хранителями для питомцев приюта. Всего за несколько дней Джекстон буквально инициировал волну пожертвований и спонсорства. Тэнк и Пенелопа были «усыновлены» почти моментально, как и многие другие животные, проспонсированные по примеру Джекса.

Если вам интересно, почему Джекс не смог забрать себе какое-либо животное, то тут нужно отметить, что его родители – это семья военных, которые каждые три года переезжают из города в город. У них уже есть 4 спасенные собаки и 2 спасенные кошки, и, к сожалению, они не смогли бы взять еще и питбуля, поскольку у жилья, выделяемого военным, тоже есть свои ограничения.





Джекс и его мама мечтают когда-нибудь организовать свою собственную службу по спасению собак. «Животные – это огромная часть нашей жизни. Тот факт, что Джекс вдохновил других людей на пожертвования и помощь, вызывает у меня неимоверную гордость. Я чувствую, что я выполнила свою работу по воспитанию сына!» – говорит Элис.

Текст: Flytothesky.ru