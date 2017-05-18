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4-летний малыш отдал свои сбережения для спасения двух собак из приюта
19.05.2017 13:06 — Калейдоскоп | Flytothesky
Большинство малышей хотят игрушки на день рождения, но только не 4-летний Джекстон Бетшарт.
Элис Бетшарт, мама Джекстона, рассказала, что малыш
Джексу очень понравился черно-белый щенок по имени Пенелопа, особенно малышу понравились черные пятна вокруг ее глаз.
Когда Джекс с мамой направились в отдел регистрации, чтобы заплатить за Пенелопу по спонсорской программе CAS, которая позволяет донорам вносить плату за усыновление определенного животного, мальчик заметил собаку по имени Тэнк. «Мамочка! Он размером с меня!» – закричал Джекс.
4-летний Джекс начал упрашивать маму усыновить Тэнка, чтобы они могли вдвоем играть в «Невероятного Халка», но Элис объяснила сыну, что они не могут забрать Тэнка с собой, зато Джекс может стать для него Ангелом-хранителем и помочь ему найти свой дом, как он уже это сделал с Пенелопой.
«Многие люди не понимают, что спонсорство – это отличный вариант, когда вы можете внести деньги на усыновление конкретного животного», – рассказывает Элис. Сотрудник приюта даже сделал восхитительную фотографию Джекса, который гордо демонстрирует свой сертификат Ангела-хранителя для Тэнка. И эта фотография быстро обрела популярность в Сети!
Поступок маленького Джекса вдохновил других людей тоже стать ангелами-хранителями для питомцев приюта. Всего за несколько дней Джекстон буквально инициировал волну пожертвований и спонсорства. Тэнк и Пенелопа были «усыновлены» почти моментально, как и многие другие животные, проспонсированные по примеру Джекса.
Если вам интересно, почему Джекс не смог забрать себе какое-либо животное, то тут нужно отметить, что его родители – это семья военных, которые каждые три года переезжают из города в город. У них уже есть 4 спасенные собаки и 2 спасенные кошки, и, к сожалению, они не смогли бы взять еще и питбуля, поскольку у жилья, выделяемого военным, тоже есть свои ограничения.
Джекс и его мама мечтают когда-нибудь организовать свою собственную службу по спасению собак. «Животные – это огромная часть нашей жизни. Тот факт, что Джекс вдохновил других людей на пожертвования и помощь, вызывает у меня неимоверную гордость. Я чувствую, что я выполнила свою работу по воспитанию сына!» – говорит Элис.
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Большинство малышей хотят игрушки на день рождения, но только не 4-летний Джекстон Бетшарт. Элис Бетшарт, мама Джекстона, рассказала, что малыш решил использовать...
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