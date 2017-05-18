Что делать, если вы безответно влюблены

Давать «дельные» советы человеку, который изо дня в день испытывает чувство абсолютной зависимости от объекта симпатии и ждет от него подобающего отношения — дело сомнительное и сложное. Но можно попытаться.





1. Относитесь ко всему, что с вами происходит в данный момент, философски. Смысл состоит в том, что не стоит резать себе вены, уничтожать личные вещи и прыгать с крыши высотного здания. Нужно принять сложившиеся трудности как есть и не терзаться мыслями, почему это происходит с вами, а не с кем-то другим, да и за что вам все это.

Относиться к безответной любви с умом — значит осознавать, что она является обычным заболеванием, которое пройдет через некоторый промежуток времени. Рано или поздно вы все равно примете ее как нечто непреодолимое и неизбежное, поэтому драматизировать ситуацию не нужно. Вам ведь и так нелегко.

2. Не старайтесь во что бы то ни стало получить от объекта своей любви ответную реакцию в виде такого же чувства или хотя бы просто хорошего отношения. Добившись от него долгожданного расположения, жалости или благодарности, можно поставить себя в неловкое и комичное положение. И это как минимум. Любовь или есть, или ее не существует. Она не возникает и не исчезает, словно по мановению волшебной палочки.

3. Помните, что возлюбленный никогда не будет мечтать вам угодить и вести себя таким образом, чтобы вы были довольны, ведь он не является вашим имуществом, и вы не имеете на него никаких законным прав. Он не будет тщательно следить за своими действиями и словами, лишь бы сделать вам наименее больно.

И не забывайте, что нет смысла ревновать его. Этот человек — не ваша вещь и даже не ваш партнер. Ревность никогда не приводила ни к чему конструктивному, тем более в такой ситуации, как у вас.

4. Не создавайте проблем. Это значит, что вы обязаны помнить, что чувства не должны доставлять неприятные ощущения ни вам, ни окружающим вас людям. У вашего возлюбленного может быть семья и дети. Не нужно привносить в их счастливое существование страдания.

Влюбленность — состояние шаткое и временное, поэтому если вы создадите на ее почве проблемы, решать их придется очень долго, даже когда она пройдет.

Полюбив женщину или мужчину, с которыми в принципе невозможно построить крепкие долгосрочные отношения (например, заядлого холостяка или «роковую» женщину), вы обрекаете себя на настоящие муки. Возьмите себя в руки, пока еще не поздно.

5. Не забывайте, что безответная влюбленность со временем исчезает, часто — довольно-таки быстро. В очень редких случаях она может паразитировать на вас годами.

Важно лишь то, что будет с вами, когда чувства улетучатся. Вы будете обижены на любимого человека и на весь мир или ощутите себя свободным от тяжелых оков и, наконец, счастливым? Все в ваших руках.

Глядя в глаза объекту своей любви, можно позабыть об окружающей действительности и о том, какой невероятно яркой и прекрасной она может быть. Чаще всего, влюбленность — это старт к началу настоящих отношений и построению долгосрочного союза. Вы обязательно встретите свою вторую половинку и будете так же трепетать при звуке его шагов, не высыпаться ночами, но не чувствовать усталости от безмерного счастья.

Ни в коем случае не ставьте жирный крест на своей личной жизни, если в данный момент не удалось добиться расположения того, в кого вы так страстно влюблены. Это всего лишь неудачный опыт. Вы встретитесь с «нужным» человеком, ощутите всю полноту таких же переживаний (но взаимных и приятных) и будете благодарны за этот период безответной влюбленности.

Текст: Flytothesky.ru