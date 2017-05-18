Герой снова встретился с маленькой девочкой, которую он спас во время урагана «Катрина»

Обычно, когда спасатели спасают жизни людей в чрезвычайных ситуациях, впоследствии им больше никогда не приходится пересекаться друг с другом. Однако это не тот случай для старшего сержанта Майка Мэрони из ВВС США и Ла-Шэй Браун, «маленькой девочки», которую Майк спас вместе с её семьей в 2005 году во время урагана «Катрина».

Служащая ВВС Вероника Пирс поймала этот момент, когда маленькая Ла-Шэй крепко обнимает своего спасителя. Фотография облетела земной шар и стала очень популярной.





Во время своей службы в Ираке и Афганистане Майк Мэрони хранил это фото у себя, и оно всегда напоминало ему об одном из самых особенных моментов в его жизни.

В результате Майк решил попробовать найти маленькую девочку, которая изменила его жизнь, и даже запустил кампанию #FindKatrinaGirl в социальных сетях.

Наконец, 10 лет спустя Майк и Ла-Шэй встретились на съемочной площадке программы The Real в сентябре 2015 года. Тогда Майк Мэрони сказал ей: «Ты спасла меня больше, чем я спас тебя».





И на этом их общение не прекратилось. Мало того, это стало началом их дружбы. Майк Мэрони вскоре отправился в гости к семье Браун в Миссисипи (и даже учил Ла-Шэй плавать), а теперь они постоянно поддерживают связь по телефону.

Сама Ла-Шэй, вдохновленная примером своего спасителя, пошла учиться в корпус подготовки младших офицеров резерва (JROTC).

«Это было очень интересно и сложно, хотя бы потому, что я никогда раньше этого не делала. Но я знала, что если я пойду туда учиться, то Майк будет меня поддерживать и помогать, если я совсем растеряюсь», – рассказывает Ла-Шэй.

Tomorrow on the Ides of March we are having SuckFest 2017 0900 Warhawk Gym 1100 Skylark Pool 1200 Ft Sam Outdoor Pool Come join us Bring your water water gear running gear and a smile So this picture is from my last trip to see LaShay But guess what, were going this weekend to her JROTC Ball with her in Waveland MS We're very excited! !! Hope all is well for you A post shared by Mike M (@mahroney) on Mar 14, 2017 at 6:31pm PDT

Мэрони и его семья снова собираются в гости к Браунам, поскольку 14-летняя Ла-Шэй хочет пригласить Майка на мероприятие в корпусе JROTC. «Я, конечно же, поеду, поскольку очень благодарен Ла-Шэй и её семье. Они дороги мне, как моя собственная семья», – признается Майк Мэрони.

Ла-Шэй хочет связать свое будущее с военной службой, но она пока еще не определилась с направлением.





«Я горжусь ею и буду поддерживать ее во всем, что она делает, – говорит Мэрони. – Я думаю, что она понимает, что означает военная служба, и я верю, что независимо от её выбора она достойно со всем справится».

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

Спустя четверть века полицейский встретился с когда-то спасенным им новорожденным малышом