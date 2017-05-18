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Герой снова встретился с маленькой девочкой, которую он спас во время урагана «Катрина»
19.05.2017 14:57 — Калейдоскоп | Flytothesky
Обычно, когда спасатели спасают жизни людей в чрезвычайных ситуациях, впоследствии им больше никогда не приходится пересекаться друг с другом. Однако это не тот случай для старшего сержанта Майка Мэрони из ВВС США и Ла-Шэй Браун, «маленькой девочки», которую Майк
Служащая ВВС Вероника Пирс поймала этот момент, когда маленькая Ла-Шэй крепко обнимает своего спасителя. Фотография облетела земной шар и стала очень популярной.
Во время своей службы в Ираке и Афганистане Майк Мэрони хранил это фото у себя, и оно всегда напоминало ему об одном из самых особенных моментов в его жизни.
В результате Майк решил попробовать найти маленькую девочку, которая изменила его жизнь, и даже запустил кампанию
Наконец, 10 лет спустя Майк и Ла-Шэй встретились на съемочной площадке программы The Real в сентябре 2015 года. Тогда Майк Мэрони сказал ей: «Ты спасла меня больше, чем я спас тебя».
И на этом их общение не прекратилось. Мало того, это стало началом их дружбы. Майк Мэрони вскоре отправился в гости к семье Браун в Миссисипи (и даже учил Ла-Шэй плавать), а теперь они постоянно поддерживают связь по телефону.
Сама Ла-Шэй, вдохновленная примером своего спасителя, пошла учиться в корпус подготовки младших офицеров резерва (JROTC).
«Это было очень интересно и сложно, хотя бы потому, что я никогда раньше этого не делала. Но я знала, что если я пойду туда учиться, то Майк будет меня поддерживать и помогать, если я совсем растеряюсь», – рассказывает Ла-Шэй.
Мэрони и его семья снова собираются в гости к Браунам, поскольку 14-летняя Ла-Шэй хочет пригласить Майка на мероприятие в корпусе JROTC. «Я, конечно же, поеду, поскольку очень благодарен Ла-Шэй и её семье. Они дороги мне, как моя собственная семья», – признается Майк Мэрони.
Ла-Шэй хочет связать свое будущее с военной службой, но она пока еще не определилась с направлением.
«Я горжусь ею и буду поддерживать ее во всем, что она делает, – говорит Мэрони. – Я думаю, что она понимает, что означает военная служба, и я верю, что независимо от её выбора она достойно со всем справится».
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Обычно, когда спасатели спасают жизни людей в чрезвычайных ситуациях, впоследствии им больше никогда не приходится пересекаться друг с другом. Однако это не тот...
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