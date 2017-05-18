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Тест: Как аура влияет на ваше будущее?

19.05.2017 19:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Каждый человек окружен определенной аурой. И это во многом зависит от наших прошлых поступков и действий. Аура также способна определить наше будущее. Мы предлагаем пройти тест, чтобы приподнять завесу тайны над вашей личностью и поджидающими событиями. Готовы?Тест: Как аура влияет на ваше будущее?

 
 
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Каждый человек окружен определенной аурой. И это во многом зависит от наших прошлых поступков и действий. Аура также способна определить наше будущее. Мы...

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