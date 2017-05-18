10 вероятных мест, где можно обнаружить инопланетян

Вопрос о существовании инопланетян – это то, что будоражит умы человечества не одно столетие. Фактически, большинство людей верят, что инопланетяне где-то и как-то существуют. Главные жизненные потребности для живого организма – это вода и источник энергии. Кстати, несколько планет, экзопланет и спутников как раз этим требованиям отвечают. Итак, где есть шанс отыскать жизнь во Вселенной?

1. TRAPPIST-1





Это планетная система в нескольких десятках световых лет от Земли, открытая в начале 2017 года. Она состоит из семи экзопланет, похожих на Землю и вращающихся вокруг ультрахолодной звезды. Температура на этих экзопланетах вполне приемлемая, потому там запросто может присутствовать и вода в жидкой форме. Чем не кандидаты на место для жизни?

2. Титан





Титан – самый крупный спутник Сатурна, шестой планеты от нашего Солнца. Он потенциально может питать жизнь, но, возможно, не в том смысле, как мы думаем. У Титана есть вода и жидкость. Однако вода в твердой форме из-за низких температур, а жидкость, заполняющая водоемы, представляет собой не воду, а углеводороды. Это ключевой фактор, который сделает возможную жизнь на Титане совершенно отличной от нашей.

3. Европа





Европа – один из спутников Юпитера. Это еще один кандидат, поскольку Европа способна удерживать жидкую воду. Считается, что у неё есть все необходимое для жизни, включая воду, источники энергии и правильное накопление химических веществ. Вода, кстати, находится в океанах под поверхностью Европы. Только недавно ученые смогли начать там поиски жизни с помощью миссии под названием Europa Clipper.

4. Марс





«Красная планета», четвертая от Солнца – одна из наиболее обсуждаемых потенциальных кандидатов для внеземной жизни и даже для переселения людей. Несмотря на мнения скептиков, поиск жизни на Марсе действительно является серьезной возможностью, ведь данные НАСА говорят о наличии в прошлом наводнений и ручьев по всей поверхности Марса. Так что есть шанс, что там была (а может и есть) жидкая вода, и жизнь могла бы сохраниться.

5. Энцелад





Энцелад, еще один из спутников Сатурна, и он тоже может удерживать воду. Предположительно, вода находится под его поверхностью, а значит, в ней могут обитать микробы и мелкие организмы. Сначала присутствие воды было лишь гипотезой, а затем её обнаружение в 2015 году дало ученым надежду.

6. Kepler-186f





Это экзопланета, вращающаяся вокруг звезды Kepler-186, находящейся от Земли на расстоянии около 500 световых лет. Её обнаружили в 2014 году, она практически размером с Землю, и очень по своим характеристикам на неё похожа. Все это делает Kepler-186f вероятным кандидатом для жизни. Однако присутствие воды там пока не было подтверждено.

7. Kepler-452b





По данным NASA, Kepler-452b может быть «одним из лучших мест для поиска внеземной жизни». Однако эту экзопланету трудно исследовать, так как она в 1000 световых лет от нас. Несмотря на это, ученые подтвердили, что Kepler-452b находится в пригодной для жизни зоне. Так что все изучения еще впереди.

8. LHS 1140b





Эта недавно обнаруженная экзопланета тоже находится в пригодной для жизни зоне. Некоторые ученые считают, что LHS 1140b – один из самых перспективных кандидатов на обнаружение жизни. Она в 10 раз крупнее Земли, и, вполне возможно, что на ней обитают какие-нибудь инопланетяне. Расстояние между нами – всего каких-то 40 световых лет, потому мы вполне сможем уловить сигналы от разумной жизни.

9. Звезда Табби





Звезда Табби (или KIC 8462852) наделала много шума из-за того, что Табита Бояджян, астроном из Йеля, обнаружила её на расстоянии 1500 световых лет от нас и отметила своеобразное поведение звезды. Табби выдает вспышки со скоростью сигнального огня, потому ученые даже высказывали версии о выстроенных там инженерных конструкциях в виде инопланетных радиостанций или каких-то световых аккумуляторов.

10. Ганимед





И еще один спутник Юпитера, претендующий на статус обитаемой планеты. Как и у других спутников Юпитера, у Ганимеда тоже есть океан под поверхностью. Удивительно, но этот океан может содержать больше воды, чем на Земле. Исследование поверхности Ганимеда показывает, что там, возможно, был даже потоп, когда жидкая вода выходила наружу через трещины или другие отверстия. Никаких научных миссий на Ганимед пока нет, но их активно планируют на ближайшие годы.

Текст: Flytothesky.ru