Антарктида зазеленела из-за климатических изменений

Глобальное потепление растопило льды, и на самом холодном континенте появился мох.





Введите в поисковик слово «Антарктида» и вы получите массу фотографий со льдами и снегами. Но все это вскоре может измениться: Антарктида становится зеленой.

В последние годы исследователи обнаружили, что берега северной части континента постепенно покрываются зеленым мхом.

«Люди считают Антарктиду царством вечных льдов, но мы видим, что она зеленеет и, по всей видимости, и будет продолжать зеленеть», – говорит Мэтью Эймсбери, автор нового исследования по этому континенту.

Два вида мхов, которые ранее вырастали менее чем на миллиметр в год, в настоящее время растут в три раза выше и быстрее. Ученые связывают такие тревожные признаки с климатическими изменениями, вызванными деятельностью человека.

«Даже эти относительно отдаленные экосистемы, которые считаются практически нетронутыми человеком, уже начинают демонстрировать последствия антропогенного изменения климата», – рассказывает Эймсбери.

Это не означает, что вы должны срочно паковать купальники и планировать антарктический отпуск. Растительная жизнь там пока занимает чуть меньше 1 % континента.

Тем не менее, потепление там особенно очевидно – это даже заметно на простом показателе: количество дней с плюсовой температурой существенно увеличилось. Например, температуры на западном побережье выросли примерно на 5 градусов по Цельсию в последние десятилетия, что в несколько раз превышает средний мировой показатель.

«Это еще одно свидетельство того, что Антарктида движется в обратном направлении в геологическом отсчете – и это действительно так, учитывая, что уровень CO2 в атмосфере уже поднялся до той отметки, который планета не видела со времен плиоцена 3 млн. лет назад, когда антарктический ледниковый покров был меньше, а уровень моря выше», – говорит гляциолог Роб де Конто.





Де Конто предположил, что если люди продолжат выдавать в атмосферу парниковые газы с той же скоростью, то ледяной континент со временем покроется лесами.

Конечно, это будет иметь серьезные последствия для земного климата, поскольку антарктический лед имеет решающее значение для отражения солнечных лучей от нашей планеты, делая температуру на Земле приемлемой для жизни.

В качестве утешения ученые говорят, что Антарктида еще не так «разморожена», как Арктика, где скорость таяния вечной мерзлоты просто шокирует.

Наряду с угрозой исчезновения целых видов и пищевых цепочек, плюс с ускорением темпов глобального потепления, таяние в обоих регионах может вызвать грандиозные наводнения – сценарий, напоминающий историю с ковчегом Ноя.

«Я не думаю, что библейский потоп – это просто сказка, – говорит Теренс Хьюз, гляциолог из Университета штата Мэн. – Мне кажется, что во всем мире случилось крупное наводнение, которое оставило неизгладимый отпечаток в коллективной памяти человечества, а это потом нашло отражение в таких историях».

Возможно, нам уже пора начинать учиться строить лодки.

Текст: Flytothesky.ru