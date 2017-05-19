Знаки зодиака: каким привидением вы станете после смерти?

Многие считают, что все мы – это энергия; и если это действительно так, то что происходит с этой энергией, когда мы умираем? И что еще более важно, куда она уходит? Одна из теорий гласит, что призраки являются энергией умерших людей, которые застряли между мирами. Поскольку в отличие от демонов или духов, призраки были когда-то людьми, то они оставляют за собой те же личностные качества, как и при жизни. Что ваш знак зодиака может сказать по поводу того, каким привидением станете вы после своей смерти?





1. Овен

Вы интерактивный призрак. Вас иногда путают с полтергейстом, потому что вы очень хотите, чтобы вас заметили, а потому весьма активничаете. Но полтергейст никогда не был человеком, хотя он часто связан с его психическим состоянием. Вам нравится взаимодействовать с живыми, вежливо отвечать на вопросы и подкидывать доказательства своего присутствия. Но пугать вы явно никого не собираетесь.

2. Телец

Вы будете семейным привидением. Вы обычно появляетесь как предупреждение о надвигающемся событии или смерти, а потому частенько сидите у постели члена семьи, если он болен. Вы можете быть там, чтобы сопровождать близких на другую сторону или сообщить им, что их время еще не пришло. Непосредственно после собственной смерти вы, вероятно, придете к любимому человеку, чтобы проинформировать его, что с вами все в порядке.

3. Близнецы

Вы были бы духовным голосом. Как только вы покинете этот свет, вам будет не хватать коммуникаций с живыми, но вы не сможете сделать это напрямую. Вы наверняка попытаетесь связаться через электронные устройства. Феномен EVP (феномен электронного голоса) – это про Близнецов. Вы станете упрямым статическим или фоновым шумом, отчаянно пытаясь передать свои сообщения живым.

4. Рак

Вы будете печальным призраком. Осознание перехода в другой мир вас расстроит, и это горестное понимание станет удерживать вас в мире этом. Вы будете стонать и плакать, поскольку вы не в состоянии примириться с собственной смертью и двигаться дальше. Пессимистические нотки будут заметны и в вашем привиденческом облике.

5. Лев

Вы станете привидением для фото. Да, вы тот самый загадочный туманный и расплывчатый товарищ, который появляется только на фотографиях и видео. Вы всегда были фотогеничны, и вам очень понравится реакция людей, когда они будут замечать вас на кадре. Вы станете думать, что это очень забавно, и продолжать от души веселиться.

6. Дева

Вы станете чувствительны к провалам во времени. Причем вы вполне могли эти провалы испытывать, еще будучи среди живых. Временные провалы – это когда вы оказываетесь в другом историческом времени: в далеком и недавнем прошлом или в будущем. Все это отличается от мира, в котором вы привыкли жить, и вы станете с интересом взаимодействовать с людьми на разных исторических этапах.

7. Весы

Вы станете призраком-шутником, и даже отсутствие физического тела вас не остановит. Вы одно из тех веселых привидений, которые любят разыгрывать людей. Эти шутки не будут злыми или обидными, просто иногда раздражающими и неуместными. Хотя если вы уж застряли здесь по какой-то причине, то себя надо чем-то развлечь. Вы будете делать все стандартные привиденческие действия: проходить через двери, скидывать одеяла со спящих и издавать непонятные звуки.

8. Скорпион

Вы будете мстительным призраком. И это неудивительно, учитывая ваш характер. Если кто-то причинил вам вред или даже стал причиной вашей смерти, это не помешает вам яростно мстить с того света. Ваши действия будут изысканны, разнообразны и очень мучительны для ваших жертв. Теперь-то уж вы можете ни в чем себя не сдерживать.

9. Стрелец

Вы станете фантомным духом. С расстояния фантомы могут быть ошибочно приняты за живых людей, но когда к ним приближаются, фантом превращается в бестелесный призрак или полностью меняет свой облик. Таких фантомов часто можно увидеть в аэропортах, на вокзалах и придорожных заправках. Вы не сможете отказать себе в удовольствии продолжать свои странствия хотя бы в таком облике.

10. Козерог

Вы будете призраком незавершенных проектов. Как только вы умрете, вы все равно вцепитесь в земные дела, чтобы убедиться, что ваши финансы и ваши близкие в порядке, или же чтобы передать ценные указания по этому поводу. Как только вы закончите свою задачу и будете в этом плане спокойны, вы окончательно уйдете. Однако если человек, с которым вы общаетесь, не понимает, что вам нужно, это только продлит время вашего пребывания.

11. Водолей

Вы будете живым призраком. Живой призрак — это тот, кто по-прежнему испытывает внетелесные переживания и появляется как предупреждение. Это даже, скорее, мысленная проекция, которая присуща и живым людям с экстрасенсорными задатками. Нередко Водолеи отлично знают, что такое околосмертный опыт, потому знания о процессе смерти и последующих трансформациях их не пугают.

12. Рыбы

Вы станете ангелом-хранителем. Даже в духовной форме вы захотите продолжать помогать людям. Вы всегда будете рядом, чтобы защищать, оберегать, руководить и мотивировать. Люди не будут знать о вашем присутствии, но постоянно ощущать чью-то незримую помощь и поддержку.

Текст: Flytothesky.ru