10 неудобных истин об отношениях, которые мало кто хочет признавать

Потому что правда горька. Если вам нужны легкие, простые и удобные отношения без особых обязательств, то вам это будет не особо интересно. А вот если вы стремитесь к глубоким и долговременным отношениям, то некоторые неудобные и болезненные истины все же следует признать, чтобы разочарование не оказалось для вас слишком сокрушительным.





1. Все рано или поздно меняется

Если вы ожидаете романтического окончания сказки «и жили они долго и счастливо», то вас ждут удивительные, но не самые приятные открытия. Реальность жизни заключается в том, что любые отношения идут рука об руку с проблемами и препятствиями. Болезни. Ссоры. Разногласия. Разочарования. Чем раньше вы поймете, что совместный путь не будет идеальным, тем скорее вы сможете принять все этапы отношений.

2. Вы многое потеряете, прежде чем выиграете

Итак, вы побывали на трех свиданиях, и вы в печали? Ну, такова жизнь. Знакомства очень похожи на лотерею: иногда вам приходится много проигрывать, прежде чем вы выиграете. Но если вы никогда не играете, то значит никогда и не выиграете.

3. Большинство людей ожидают слишком многого от партнеров

Вам абсолютно необходимо установить определенный уровень стандартов лично для себя. Вам нужно удостовериться, что вы никогда не согласитесь на меньшее, нежели вы заслуживаете, а затем уделяйте свое время только тем, кто действительно того стоит. Увы, но мы зачастую ожидаем совершенства от партнеров, хотя это утопия. Научитесь идти на компромиссы и принимать людей реальными, а не теми, кем мы хотим их видеть.

4. Большинство людей любят строить воздушные замки

Конечно, ваша любимая пара молодоженов в Instagram с шестью триллионами фоловеров сейчас на Таити, а вчера они были на крутом водопаде, а завтра они будут кататься на единорогах на закате солнца. Прекратите сравнивать свою жизнь «за кадром» с чужой жизнью «с подсветкой». Вам не нужны идеальные отношения с идеальными картинками, вам просто нужен тот, который сделает вас счастливым и довольным человеком. Для этого совсем не обязательно кататься на единороге.

5. Вы не будете получать больше, чем отдаете

Слишком много людей выдвигают партнеру более жесткие требования, чем к самому себе. Вам нужен кто-то, у кого идеальные кубики пресса, плюс золотые руки и потрясающе высокий IQ. Вообще-то отношения – это не физическая и интеллектуальная подготовка, а общие усилия, вложенные в их развитие. Не требуйте большего, чем вы можете давать сами.

6. Ничто не будет таким, каким вы это рисуете в мечтах

Если вы хотите золотистого ретривера, белый заборчик вокруг дома и трех детишек, играющих в саду, вы будете разочарованы. Одна из интереснейших вещей в отношениях – это то, что мы абсолютно не знаем, на что они будут похожи и как станут развиваться. Самые счастливые моменты – это те, которые мы не ожидаем.

7. Действия действительно говорят громче, чем слова

Говорить кому-то о своей любви, заботе и преданности недостаточно – вам нужно прилагать последовательные усилия, чтобы это показывать. И вашему партнеру придется делать то же самое для вас.

8. Оставьте прошлое позади себя

Ваше лобовое стекло больше, чем зеркало заднего вида. Зеркало должно помогать вам заглянуть туда, где вы были, но если вы слишком засмотритесь в него, вы попадете в аварию. На нас всех влияет наше прошлое, и мы все о нем помним, но мы не можем жить в нем, если не хотим повторять его снова и снова. Нужно всего лишь извлекать из него уроки.

9. Иногда следует делать первый шаг

Ваш партнер не всегда будет знать, как подступиться к вам, общаться, извиниться или идти на компромисс. Вам нужно быть более открытым и великодушным человеком и уметь делать первый шаг. Иногда вам придется разряжать обстановку и принимать мудрые решения, даже если они вам не по душе.

10. Вам нужно быть счастливым с самим собой, прежде чем вы сможете быть счастливы с кем-либо еще

Самые важные отношения, которые у вас когда-либо будут, – это отношения с самим собой. Если вам с собой некомфортно, то и с другими людьми будет то же самое. И это просто жесткая правда об отношениях.

Текст: Flytothesky.ru