9 известных символов, которые утратили свое первоначальное значение

Изображения, обладающие сегодня определенными значениями, не обязательно символизировали нечто подобное и в прошлом. Многие символы существуют на протяжении столетий и со временем их трактовки претерпевают значительные изменения. А некоторые образы просто исчезают в безвестности на время, вновь появляясь в поле зрения человеческой культуры с абсолютно новыми значениями.

1. Звезда Давида





Звезда Давида является самым узнаваемым символом иудаизма. Однако, в отличие от таких элементов, как светильник менора или рог шофар, шестиконечная звезда не характеризуется как исключительно еврейский символ. Прежде чем начать символизировать иудейскую веру, она была замечена в буддизме, индуизме и джайнизме. Похоже, что индуизм использовал такую звезду дольше всех. Для индусов этот символ означает четвертую чакру анахату – одну из энергетических точек тела.

В настоящее время доподлинно неизвестно, имеют ли эти символы общее происхождение или, что более вероятно, они были привнесены в различные культуры независимо, просто в качестве гармоничного образа. Являясь простой гексаграммой, форма, созданная из равносторонних треугольников с шестиугольником в центре, обретает знакомые всем очертания. Кстати, хотя Звезда Давида используется в символике еврейского народа много веков, это изображение не было принято официально до 1897 года.

2. Ихтис





Многие люди узнают изображение Ихтис, хотя, возможно, скорее по форме, нежели по его названию. «Рыба Иисуса» является значимым христианским символом. Его можно часто увидеть в виде брелока или наклейки. В прошлом, когда христиане подвергались преследованиям со стороны римлян, они часто использовали Ихтис в качестве секретного символа для идентификации друг друга как соратников по вере.

Однако различные языческие культуры применяли символ рыбы задолго до появления христианства. Это изображение подразумевало широкий спектр самых различных смыслов, чаще всего ассоциируясь с темой плодородия. Символ рыбы во многих традициях принадлежал образу «Великой Матери», а некоторые свидетельства дают понять, что стандартная форма знака символизирует утробу.

Для представителей классического христианства символ рыбы практически исчез из общего пользования после возникновения первых церквей, хотя современные протестанты в последние десятилетия снова стали возрождать традицию его использования. Кроме того, Ихтис не так давно приобрел популярность в качестве пародии на религиозный символ, появившись в виде «Рыбы Дарвина», отрастившей себе небольшие ноги.

3. Крест Петра





Говоря о значении христианских изображений, нельзя не упомянуть Крест Петра или Перевернутый крест, имеющий сейчас, пожалуй, самый мощный антихристианский символизм. Однако в прошлом, как это ни парадоксально, этот крест являлся одним из прохристианских символов.

Перевернутый крест также известен как Крест Святого Петра. Распинаемый, Петр почувствовал, что недостоин умереть так же, как Иисус. Тогда он попросил, чтобы его распяли вниз головой. После этого крест Петра для христиан стал символом смирения. Перевернутый крест все еще можно найти среди убранства различных церквей.

Лишь недавно этот культовый символ стал использоваться в качестве антихристианского знака. Эта тенденция отразилась в некоторых фильмах ужасов, таких как «Изгоняющий дьявола» и «Ребенок Розмар», а также в панк- и металл- культуре, означая также протест авторитаризму.

4. Череп и скрещенные кости





Этот символ имеет два устоявшихся значения, известных большинству наших современников. Во-первых, скрещенные кости и череп, изображенные на упаковке, подразумевают наличие в ней ядовитого вещества. Другой фронт применения знака – пиратская символика. Веселый Роджер, флаг пиратов, обычно изображается с черепом и костями на нем, хотя большинство морских разбойников на самом деле предпочитали свой личный дизайн.

Но стоит знать, что ранее испанцы активно использовали символ для обозначения кладбищ. Сегодня довольно легко можно найти старые церкви с изображением черепа и костей. Пираты же, как оказывается, решили присвоить устрашающий знак себе, поскольку он был уже и так известен и ассоциировался у людей с кладбищами.

5. Спирали парикмахерских





Общепринятый дизайн традиционного знака европейских и американских парикмахерских представляет собой спираль из красных и белых цветных полос. Красная полоса, как это ни удивительно для столь мирной профессии, символизируют кровь, вернее – кровавые бинты.

На протяжении большей части истории своего ремесла, парикмахеры выполняли гораздо больший фронт работ, чем сейчас. Многие из них были также исполняли обязанности хирурга, делая клиенту процедуру кровопускания. Люди полагали, что таким образом «обновив» кровь, они смогут избавить себя от болезней. Окружающая такие процедуры обстановка, особенно в условиях технологий далекого прошлого, как вы можете себе представить, не отличалась высокими стандартами гигиены. Парикмахеры промокали кровь бинтами или полотенцами, впоследствии развешивая их на просушку. Свежие и белые бинты они также размещали неподалеку от входа в целях рекламы своих услуг. На ветру красные и белые полотна развевались и оборачивались вокруг удерживающего их шеста. Так и появился весьма распространенный во многих странах образ двухцветной спирали.

6. «Коза» или «Рога Дьявола»





В течение десятилетий этот популярный жест является неотъемлемым атрибутом любого рок-концерта. Для многих не было бы удивительным узнать, что история символа «козы» уходит в глубь веков, но, вопреки ожиданиям, что он несет в себе нечто сатанинское, на самом деле все совсем наоборот.

В прошлом так выглядел знак выгоды, этот жест первоначально назывался «Corna». Кроме того, «Рога Дьявола» представляют древнюю мудру «Карана» или «жест изгнания», применявшийся для отпугивания злых сил.

Важно также знать, что в балтийских странах такой знак показывать крайне нежелательно, поскольку там он имеет весьма неприличный смысл.

7. Кадуцей





Кадуцей, также известный как посох Гермеса, часто используется в символике медицинских организаций. Он изображен в виде крылатого жезла, который оплетают две змеи. Тем не менее, всякий раз, когда вы видите этот знак, вы оказываетесь свидетелем ошибки.

Жезл Гермеса был однажды перепутан с жезлом Асклепия, не имеющим крыльев и оплетенным всего одной змеей. Асклепий был древнегреческим богом медицины и целительства, и использование в качестве символики его жезла делало бы знак гораздо более осмысленным. Ошибка в применении символики возникла в медицинском корпусе армии США. Там выбрали жезл Гермеса как эмблему более 100 лет назад, на основании решения единственного, как оказалось, не очень сведущего в мифологии, офицера. В связи с этим символ Кадуцея распространен по большей части в США. В других частях мира жезл Гермеса, покровителя купцов, часто используется в качестве символа торговли.

8. Пацифик





Большинство из нас прочно ассоциирует этот символ с движением хиппи. В отличие от других символов в этом списке, пацифик не имеет древних корней. Человек, который его создал, Джеральд Холтом, имел целью с его помощью передать конкретное, забытое нынче сообщение: призыв к ядерному разоружению.

Холтом в своем знаке изобразил человека, еще конкретней – самого себя. Символический человек находится в глубоком отчаянии с рукой, «протянутой, словно у крестьянина перед расстрелом на картине Гойи». В знаке закодированы буквы N и D, заглавные у английских слов «ядерное разоружение».

Символ мира оставался популярным в течение десятилетий и Холтом никогда не заявлял на него авторских прав. Изображение пацифика стало способом выражения свободных позиций. Существовали попытки связать символ с образами сатанинских сломанных крестов или нацистской символики, но эти сходства оказывались лишь случайными.

9. Свастика





Многие люди в западных странах склонны связывать свастику ни с чем другим, кроме символики нацистов. Это досадно, так как свастика (также известная как крест «gammadion») на деле является универсальным символом многих культур, одним из самых древних в мире. Знак используется в древнейших религиях, таких как буддизм, индуизм и джайнизм, а также замечен в применении у цивилизаций греков, египтян, римлян и кельтов. Свастика появляется даже на гончарных изделиях, датированных самыми ранними эпохами развития человечества.

Изображение имеет различные значения в зависимости от того, как свастика вращается: закрученная по часовой стрелке свастика в индуизме является символом бога Вишну, а та, что против часовой стрелки – представляет богиню Кали.

Текст: Flytothesky.ru