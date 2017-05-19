Жуткие существа, случайно попавшие в кадр

В каждом уголке мира есть свои истории о странных и необъяснимых явлениях. Люди столетиями верят (и даже видят) всевозможных вампиров и призраков, но что делать, если некоторые из этих существ умудряются попасть в кадр и серьезно озадачивать фотографов, а затем и публику?

Фото оборотня (2014)





Фото было сделано геологом, работающим в Нью-Мексико. Пользователи Сети даже предполагали, что это скинуокер, существо из индейского фольклора.

Падший ангел из Каталонии (июнь 2016)





Двое парней изучали лес Кампдеваноль в Каталонии (Испания), когда вдруг заметили это существо с горящими глазами.

Существо пострашнее лох-несского монстра из Австралии (1963)

Фото сделано Робертом Ле Серреком в Квинсленде. Никто не мог определить, что это за морское существо, но выглядело оно как громадный черный сперматозоид.

Семья Купер и призрак, спускающийся с крыши (1950-е)

Куперы купили дом в Техасе в 50-е годы. Они сделали семейное фото в новом жилище, но были перепуганы монстром, появившимся на снимке после проявки пленки. Говорят, это была душа предыдущего домовладельца.

Призрак, набрасывающийся с дерева (1942)





Пара молодоженов из Джаспера (Алабама) решила сделать фото, и вот что обнаружилось на дереве за ними.

Это громадный норвежский горный тролль или просто игра света? (1942)





Фото сделано экипажем разведывательного самолета на севере Норвегии. Существо действительно внушительное!

Еще один демон, попавший в камеру





Фото было снято в пригороде Бостона (Массачусетс) четырьмя подростками, которые наблюдали это создание в течение суток.

Призрак старой школы





В старом здании бывшей школы в Сент-Огастине (Флорида) в верхнем окне постоянно появляется призрачная фигура, пугающая людей. Может быть, это всего лишь трюк для привлечения туристов?

Призрак женщины в румынской гостинице (2008)





В старом отеле Decebal эта дама бродит уже полтора столетия. Но только в 2008 году 33-летняя Виктория Йован смогла сделать фото призрака.

Призрак, выглядывающий из-за угла (2008)





Снимок был сделан профессиональным фотографом Нилом Сэндбахом в Хартфордшире, Англия. Он снимал там свадьбу, и на одном из свадебных фото оказался призрак.

Дьявол из Джерси мигрировал в канадский лес?





Эти кадры со странным существом неоднократно подвергались сомнению, но пока никто не смог доказать, что это подделка. На фото четко видно, как демон гонится за оленем.

Олени тоже боятся сверхъестественного (2012)





Это фото из северной Пенсильвании, объяснений ему пока нет. Олень явно напуган, видя гуманоида, который сидит на корточках и смеется.

Вы верите в инопланетян? Если да, то может они живут среди нас?





Один житель города Бервик (Луизиана) утверждал, что его друг поймал в кадр инопланетянина c помощью своей фотоловушки, которая впоследствии оказалась разбитой.

Житель Лондона заметил НЛО возле своего дома (1999)

Он запечатлел на камеру маленьких существ, рыскающих возле его забора. Видеозапись длится 4 минуты, на ней слышно, как «пришельцы» издают тихие звуки и похоже что-то ищут.

Текст: Flytothesky.ru