Все хотят iPhone. Мы не будем рассказывать о том, что именно некоторые слои населения готовы сделать ради заветного смартфона, но известный «яблочный» гаджет меркнет перед телефонами из этой подборки. Возможно, они покажутся не очень практичными, но обладать одним из таких высокотехнологичных девайсов не откажется никто. Из кучи однообразных хипстеров и гиков вы точно будете выделяться!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самые необычные смартфоны, которые вам захочется иметь Все хотят iPhone. Мы не будем рассказывать о том, что именно некоторые слои населения готовы сделать ради заветного смартфона, но известный «яблочный» гаджет...