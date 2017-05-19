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Самые необычные смартфоны, которые вам захочется иметь
20.05.2017 20:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все хотят iPhone. Мы не будем рассказывать о том, что именно некоторые слои населения готовы сделать ради заветного смартфона, но известный «яблочный» гаджет меркнет перед телефонами из этой подборки. Возможно, они покажутся не очень практичными, но обладать одним из таких высокотехнологичных девайсов не откажется никто. Из кучи однообразных хипстеров и гиков вы точно будете выделяться!
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Все хотят iPhone. Мы не будем рассказывать о том, что именно некоторые слои населения готовы сделать ради заветного смартфона, но известный «яблочный» гаджет...
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