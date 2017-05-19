Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Если вы когда-нибудь окажетесь в джунглях Колумбии, то неподалеку от водопада Текендама вы увидите этот зловещий особняк.





На первый взгляд отель даже похож на декорацию из фильма ужасов, но он абсолютно реален.





Сейчас это музей водопада Текендама, но раньше он назывался Отель-дель-Сальто. Построен он был в 1923 году и сразу же стал местной легендой с обязательными страшными историями и паранормальными явлениями, привлекающими жаждущих адреналина туристов.





Почти 30 лет здесь собирались самые богатые представители общества, чтобы отдохнуть, пообщаться и пощекотать себе нервы. Но что же на самом деле со временем отпугнуло этих людей?





Говорят, что давным-давно с этих скал прыгали индейцы, чтобы не попасть в плен завоевателям, а их души превращались в орлов, кружащих над водопадом. А еще говорят, что богатые гости отеля в подпитии пытались повторить этот трюк, что привело к ряду смертей и, как следствие, появлению дополнительных привидений в самом отеле и прилегающей местности.





Наконец, в 1990 году заброшенное и запущенное здание реконструировали. Теперь здесь музей, посвященный биоразнообразию Колумбии, а еще в бывшем отеле периодически организовывают выставки.









Кстати, посетителям по сей день настоятельно рекомендуется помнить о привидениях и избегать поздних прогулок по темным коридорам отеля.