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Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

20.05.2017 20:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы когда-нибудь окажетесь в джунглях Колумбии, то неподалеку от водопада Текендама вы увидите этот зловещий особняк.

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

На первый взгляд отель даже похож на декорацию из фильма ужасов, но он абсолютно реален.

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Сейчас это музей водопада Текендама, но раньше он назывался Отель-дель-Сальто. Построен он был в 1923 году и сразу же стал местной легендой с обязательными страшными историями и паранормальными явлениями, привлекающими жаждущих адреналина туристов.

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Почти 30 лет здесь собирались самые богатые представители общества, чтобы отдохнуть, пообщаться и пощекотать себе нервы. Но что же на самом деле со временем отпугнуло этих людей?

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Говорят, что давным-давно с этих скал прыгали индейцы, чтобы не попасть в плен завоевателям, а их души превращались в орлов, кружащих над водопадом. А еще говорят, что богатые гости отеля в подпитии пытались повторить этот трюк, что привело к ряду смертей и, как следствие, появлению дополнительных привидений в самом отеле и прилегающей местности.

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Наконец, в 1990 году заброшенное и запущенное здание реконструировали. Теперь здесь музей, посвященный биоразнообразию Колумбии, а еще в бывшем отеле периодически организовывают выставки.

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Этот зловещий заброшенный отель полон тайн и загадок

Кстати, посетителям по сей день настоятельно рекомендуется помнить о привидениях и избегать поздних прогулок по темным коридорам отеля.

 
 
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