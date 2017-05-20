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Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

20.05.2017 22:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Её называют «норвежской тюрьмой, которая действительно исправляет», а также «самой прекрасной тюрьмой в мире», и с этим трудно поспорить.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

В тюрьме Бастой заключенные живут в комфортабельных домах. У каждого человека есть своя комната, но кухня и другие помещения общие. Питание от государства – раз в день, всю остальную еду заключенные покупают в местном супермаркете и готовят самостоятельно. Кстати они получают пособие в размере 90 долларов в месяц.

Заключенные также могут заработать примерно 8 долларов в день, работая на огороде, ухаживая за лошадьми, ремонтируя велосипеды, выполняя столярные работы и обслуживая разные объекты на острове Бастой. А еще им предлагаются образовательные и обучающие программы для повышения квалификации.

Тюрьма находится на крохотном острове площадью в 2,6 кв.км и вмещает 115 заключенных плюс 69 тюремных сотрудников. Только пять сотрудников остаются на острове на ночь.

В свободное время заключенные могут посещать церковь, школу, библиотеку и заниматься верховой ездой, рыбалкой и теннисом. А все охранники больше напоминают социальных работников, нежели тюремных служащих.

В тюрьме Бастой находятся лица, совершившие тяжкие преступления, в том числе убийства и изнасилования, но у них самый низкий процент рецидива в Европе: 16 % по сравнению со средним показателем в Европе около 70 %.

Конечно, не все норвежские исправительные учреждения такие же прогрессивные, как тюрьма Бастой, но все они придерживаются одинаковой философии, основанной на убеждении, что единственным наказанием, которое должно исходить от государства, является потеря свободы. Страдания заключенных намеренно сведены к минимуму. Нет смертной казни и нет вынесения смертных приговоров.

Во всей Норвегии в целом количество повторных преступлений достигает не более 30 %, что является самым низким показателем в Европе. Возможно, это связано с тем, что уголовной политикой в стране в основном занимаются эксперты и психологи, а не политические и общественные деятели.Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

1. Бьорн (5,5 лет за покушение на убийство) смотрит телевизор в гостиной деревянного коттеджа, где он живет.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

2. Заключенный, представившийся Нильсом (16,5 лет за убийство и преступления, связанные с наркотиками), загорает перед деревянным домиком, в котором он живет.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

3. Один из многочисленных деревянных коттеджей, в которых живут заключенные тюрьмы Бастой.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

4. Здесь размещаются кабинеты тюремной администрации.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

5. Заключенный на территории тюрьмы Бастой.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

6. Солярий в одном из зданий тюрьмы.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

7. Гленн (12 лет за преступления, связанные с наркотиками) в своей спальне.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

8. Ян (полгода за неоднократное вождение в нетрезвом виде) делает перерыв на отдых во время сбора картофеля.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

9. Церковь Бастой.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

10. Вид на остров Бастой со стороны.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

11. Персонал тюрьмы проводит собрание в здании бывшего островного маяка, чтобы обсудить, как задействовать животных для работы с заключенными.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

12. Телефонные будки на территории тюрьмы, откуда заключенные могут связываться с внешним миром.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

13. Эта церковь служит для заключенных еще и местом для школьных занятий.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

14. Сотрудник тюрьмы в тюремной библиотеке.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

15. Эдвен (3 года и 2 месяца за преступления, связанные с наркотиками) на кухне после возвращения из продуктового супермаркета.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

16. Гленн (12 лет за преступления, связанные с наркотиками) сидит в Интернете в одном из зданий тюрьмы Бастой.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

17. Эролл (3 года за преступления, связанные с наркотиками) чинит велосипед в тюремной мастерской.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

18. Джеффри (4 года за преступления, связанные с наркотиками) в тюремной мастерской, где он работает механиком.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

19. Ян Видер (1 год за преступления, связанные с наркотиками) работает на тюремной кухне.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

20. Руне (4 года и 4 месяца за преступления, связанные с наркотиками) – перекур со время сбора картофеля.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

21. Эспен (3 года за преступления, связанные с наркотиками) смотрит телевизор в своей спальне.

Почему самая комфортабельная в мире тюрьма — самая эффективная?

(фото: Marco Di Lauro/Getty Images)

Текст: Flytothesky.ru

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В это сложно поверить, но именно так выглядит норвежская тюрьма

 
 
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Её называют «норвежской тюрьмой, которая действительно исправляет», а также «самой прекрасной тюрьмой в мире», и с этим трудно поспорить. В тюрьме Бастой...

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