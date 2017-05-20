История знаменитого постера «Клепальщица Рози»





В феврале 1943 года рабочие на десятках американских фабрик Westinghouse увидели большой рекламный плакат. Точнее в этой серии было 42 плаката, но лучше всего запомнилась именно работница с внушительным бицепсом и подписью «Мы можем это сделать!». Этот образ достигнет пика своей популярности лишь спустя десятилетия.

Пропаганда военного времени





В течение десятилетий, предшествовавших Второй мировой войне, менеджмент и персонал в США находились в состоянии необъявленной войны. Ускоренная индустриализация привела к растущему количеству фабричных рабочих и последующему усилению движения профсоюзов. Крупные промышленники были вынуждены отвечать пропагандистской кампанией.

В 1942 году концерн Westinghouse был одним из крупнейших в США. Компания произвела более 8000 продуктов для военных нужд: от первого реактивного двигателя до компонентов атомной бомбы. Чтобы снизить риск забастовок персонала, компания наняла художника из Питтсбурга Дж. Говарда Миллера для производства серии рекламных плакатов.

На большинстве плакатов были мужчины, среди которых затесалась и женщина-модель с призывом «Мы можем это сделать!». После двухнедельного показа плаката в феврале 1943 года он был заменен другим агитационным материалом и вскоре забыт.

Модель / модели





Помимо работницы с бицепсом, которую ошибочно стали называть «Клепальщица Рози», реальная клепальщица была создана Норманом Рокуэллом – его плакат изображал крепкую женщину в платке и рабочем комбинезоне, жующую бутерброд на фоне американского флага.

Жительница Мичигана Джеральдина Дойл заявляла, что узнала себя в образе и публично заявила о себе, как о модели для этого постера. Однако она никак не могла быть прообразом Рози, так как художник нарисовал её еще до того, как Джеральдина закончила среднюю школу.

Более вероятным кандидатом является Наоми Паркер (на фото в реальной жизни у станка), которая «объявилась» только в 1980-х, опубликовав старые газетные вырезки о себе. В результате обе претендентки перессорились и обвинили друг друга в обмане. Джеральдина Дойл умерла в 2010 году в возрасте 86 лет, а Наоми до сих пор жива.

Настоящая Рози





Итак, плакат «Мы можем это сделать!» и дама с бицепсом – это не «Клепальщица Рози», а агитматериал Дж. Говарда Миллера для компании Westinghouse.

Настоящая «Клепальщица Рози» – это другой образ авторства Нормана Рокуэлла, который получил известность и стал лицом женщины как представительницы рабочей силы военного времени – девушки в джинсовом рабочем комбинезоне и с платком на голове.

Вторая жизнь «ненастоящей Рози»





Оригинальный плакат, который сделал Миллер для Westinghouse, попал в Национальный архив, где и пребывал с другими плакатами военного времени в течение 40 лет, пока, в 1982 году, он не был обнаружен журналом Washington Post.

Образ сразу же приглянулся феминисткам, которые видели на плакате смесь женственных и агрессивных характеристик, что отлично соответствовало их идеологии. В 1994 году женщина, которая «может это сделать», даже стала обложкой журнала Smithsonian, а с появлением Интернета и популярнейшим мэмом. Но давайте восстановим историческую справедливость: «Клепальщица Рози» и «Мы можем это сделать!» – это два совершенно разных плаката и два совершенно разных образа.

Текст: Flytothesky.ru