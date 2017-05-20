ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чудесная фотосессия в честь 100-летия сестер-близнецов

20.05.2017 21:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Паулина Пиньятон Понтин и Мария Пиньятон Понтин – сестры-близнецы из бразильского города Ибирасу.

Чудесная фотосессия в честь 100-летия сестер-близнецов

Фотограф Камила Лима узнала об этих уникальных юбилярах из городских новостей. Сестры собирались отметить свое 100-летие, и Камила захотела сделать для них что-то особенное. Она связалась с Марией и Паулиной и предложила им двухчасовую профессиональную фотосессию в качестве подарка на юбилей. Сестры сразу же согласились и были очень тронуты и взволнованы.

This is just SO CUTE!

<div class= 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паулина Пиньятон Понтин и Мария Пиньятон Понтин – сестры-близнецы из бразильского города Ибирасу. Фотограф Камила Лима узнала об этих уникальных юбилярах из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как быстро вы сможете найти сердце среди этих улиток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика