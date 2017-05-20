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Чудесная фотосессия в честь 100-летия сестер-близнецов
20.05.2017 21:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Паулина Пиньятон Понтин и Мария Пиньятон Понтин – сестры-близнецы из бразильского города Ибирасу.
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Паулина Пиньятон Понтин и Мария Пиньятон Понтин – сестры-близнецы из бразильского города Ибирасу. Фотограф Камила Лима узнала об этих уникальных юбилярах из...
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