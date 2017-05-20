Чудесная фотосессия в честь 100-летия сестер-близнецов

Паулина Пиньятон Понтин и Мария Пиньятон Понтин – сестры-близнецы из бразильского города Ибирасу.





Фотограф Камила Лима узнала об этих уникальных юбилярах из городских новостей. Сестры собирались отметить свое 100-летие, и Камила захотела сделать для них что-то особенное. Она связалась с Марией и Паулиной и предложила им двухчасовую профессиональную фотосессию в качестве подарка на юбилей. Сестры сразу же согласились и были очень тронуты и взволнованы.

This is just SO CUTE!