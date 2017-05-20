Наша традиционная субботняя головоломка: не слишком сложная, не слишком занудная, но наполненная любовью и яркими красками. Постарайтесь как можно скорее найти сердце среди этих улиток. Даже не думайте подсмотреть в ответ, пока не решите головоломку!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как быстро вы сможете найти сердце среди этих улиток Наша традиционная субботняя головоломка: не слишком сложная, не слишком занудная, но наполненная любовью и яркими красками. Постарайтесь как можно скорее найти...