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Как быстро вы сможете найти сердце среди этих улиток
20.05.2017 21:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Наша традиционная субботняя головоломка: не слишком сложная, не слишком занудная, но наполненная любовью и яркими красками. Постарайтесь как можно скорее найти сердце среди этих улиток. Даже не думайте подсмотреть в ответ, пока не решите головоломку!
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Наша традиционная субботняя головоломка: не слишком сложная, не слишком занудная, но наполненная любовью и яркими красками. Постарайтесь как можно скорее найти...
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