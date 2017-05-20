16 привычек, препятствующих успеху

Жизнь успешных людей является результатом их сознательного выбора и следования позитивным принципам. Однако существуют определенные установки, которые нечаянно становятся для многих весьма обычным делом и всячески мешают своим присутствием добиваться поставленных целей и получать удовольствие.

Итак, какие привычки успешные люди предпочитают обходить стороной?





1. Делать деньги мерой успеха – крайне непродуктивное занятие

Добившиеся многого люди определяют свой ​​успех наличием в жизни счастья, состояния внутреннего покоя и способности вносить позитивный вклад. В этой системе финансовая обеспеченность занимает далеко не первые места. Самодостаточный человек понимает довольно простую истину: все деньги в мире не могут сделать вас счастливым, если вы не в состоянии чувствовать счастье изнутри.

2. Начинать день без сформированных планов и целей – упускать тысячи возможностей

Мало того, что успешные люди имеют четкие цели и далеко идущие планы, они также всегда знают, какие задачи несет в себе каждый новый день, приводящий их все ближе к желаемому. Впридачу они умеют в полной мере использовать «Золотой час» своей продуктивности, который у большинства людей приходится на первый час после пробуждения утром. Все, что человек делает (умственно, физически и духовно) в это время, задает тон всему дню.

3. Достижение совершенства в качестве основной цели – довольно негодный ориентир

Успеху способствует стремление к прогрессу, тогда как, сосредотачиваясь на постоянном совершенствовании чего-то, человек оказывается настолько поглощен поиском возможных изъянов, что в итоге не получает ничего, кроме них.

4. Окружать себя негативными людьми вредно

Энергия наполняет все, в том числе и человека. Негативные ее проявления довольно легко впитываются, когда вокруг вас находятся вечно жалующиеся, бездельничающие и оправдывающиеся люди. Вместо этого успешный человек склонен окружать себя позитивными и активными знакомыми, вдохновляющими добиваться поставленных целей, живя на полную мощность.

5. Фокусирование на недостатках обрекает человека на провалы

Сталкиваясь с трудной ситуацией, самодостаточный человек ориентируется не на то, что может пойти не так, а на задачи, которые следует решить, чтобы добиться успеха, а также уроки, которые можно будет извлечь из полученного опыта.

6. Зацикливание на неудачах препятствует росту

Получая удары судьбы, успешные люди смотрят на них, как возможность учиться, расти и становиться еще лучше для еще большего выигрыша, ожидающего их впереди. Независимо от того, сколько раз вы были сбиты с ног, до тех пор, пока вы продолжаете вставать и действовать дальше, проигрыш не засчитан.

7. Зависимость от мнения окружающих создает помехи на пути к успеху

Самодостаточные люди устанавливают собственные ценности, цели и принципы, не интересуясь тем, что по этому поводу считают другие. Каждый видит мир с позиции личного опыта и индивидуальных интерпретаций, поэтому следует понимать, что суждения посторонних о вас или вашей жизни остаются лишь словами, если вы несогласны с ними.

8. Оправдания мешают активно добиваться поставленных целей

Понимая, что в жизни существуют события, способные внезапно совершенно спутать карты, успешные люди несут полную ответственность за свои решения и действия в ситуациях, над которыми они не властны.

9. Зависть к чужим победам не дает сосредоточиться на одержании собственных

Успеха не бывает слишком много: чем больше на планете появляется победителей, тем сильнее и благополучней оказывается все человечество. Победа другого человека должна выступать в качестве дополнительной мотивации, добавлять азарта в достижении целей, а не становиться объектом зависти.

10. Принимать своих близких как должное – обесценивать любые победы

По-настоящему успешные люди соглашаются, что работа важна, но она ни в коем случае не важней общения с близкими. Успех зарождается изнутри, так что убедитесь, что уделяете достаточно времени любимым людям, занявшим место в вашем сердце.

11. Недооценивать силу веселья – упускать большое удовольствие

В чем смысл добиваться чего-то, если достижение цели сопровождается лишь усталостью и равнодушием? Успешные люди умеют расслабляться и получать удовольствие. Очень важно вовремя делать перерывы, чтобы «подзарядить батареи», наслаждаясь тем, что имеется уже сейчас.

12. Пренебрежение здоровьем скажется на способности насладиться успехом

Настоящий успех неотделим от осознания того, что умственное, физическое и эмоциональное благополучие является базовым принципом достижения больших результатов в жизни.

13. Жить прошлым – значит оставаться все время на одном месте

Успешные люди понимают, что прошлое уже миновало и в настоящий момент его уже не существует. Застревая в воспоминаниях, вы не сможете в полной мере присутствовать в актуальных ситуациях. Ваше прошлое не делает будущее предопределенным и не ограничивает грядущие возможности. Вы обладаете достаточной свободой и властью над положением, чтобы формировать свое настоящее так, как сами этого заслуживаете.

14. Сопротивляться переменам – отодвигать момент успеха

Планы, обстоятельства и тактики могут сколь угодно часто меняться, однако вместо того, чтобы расстраиваться и разочаровываться, успешные люди быстро перестраиваются на новый режим, зная, что всегда существует более одного способа достичь цели.

15. Прекратить учиться – значит остановить собственный прогресс

Самодостаточные люди имеют наставников или тренеров, способных вдохновлять и мотивировать. Они никогда не прекращают процесс обучения и держат свой разум открытым для новых знаний и умений.

16. День, завершаемый без чувства благодарности, не завершается должным образом

Успешный человек благодарен за любые крупные и мелкие события, наполнившие проходящий день. Размышления о случившихся позитивных вещах перед сном могут повысить настроение, мотивировать на дальнейшие свершения и помочь расслабиться.

Текст: Flytothesky.ru