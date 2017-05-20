15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Кто из нас не любит холодненькую Кока-Колу, невзирая на все предупреждения о её вредности? Кстати, жидкость эта вполне универсальна: помимо утоления жажды её можно превосходно задействовать в быту, причем очень эффективно.

1. Убийца вредителей





Вылейте Кока-Колу в миску и поставьте возле цветов и растений. Запах этого мощного безалкогольного напитка будет привлекать вредителей. Отведав сладкой водички, они вскоре умрут от её кислотности.

2. Разморозка лобового стекла





Не можете очистить лобовое стекло от льда? Налейте на него Кока-Колу и подождите минутку, пока лед не превратится в жижу, а потом быстро его счищайте.

3. Очистка посуды





Если у вас возникли проблемы с удалением загрязнения на кастрюлях и сковородках, залейте в них Кока-Колу и прокипятите на слабом огне. А теперь с легкостью снимайте грязь и накипь. Можно даже не кипятить, а просто замочить посуду в Кока-Коле.

5. Раскручивание ржавых болтов





Не можете раскрутить старые проржавевшие болты? Попробуйте их немного ослабить, полейте Кока-Колой и подождите пару минут. Кислотных свойств напитка должно быть достаточно, чтобы не только очистить пространство вокруг болтов, но и с легкостью их выкрутить.

6. Удаление пятен с одежды





Пятна жира или крови на любимой рубашке? Не проблема! Налейте Кока-Колу на места загрязнения, а затем постирайте вещь. Кстати, одежда не должна быть белого цвета!

7. Болеутоляющее при ожоге медузы





Вас ужалила медуза? Немного Кока-Колы на пораженный участок кожи и боль утихнет.

8. Чистка мотора машины





Попробуйте почистить мотор с помощью Кока-Колы. Многие дистрибьюторы этого напитка пользуются таким проверенным лайфхаком десятилетиями.

9. Кулинария с Кока-Колой





Кока-Кола не только отчищает сковородки, но и улучшает вкус и аромат блюд. Сбрызните напитком куски мяса, и в процессе готовки они станут гораздо нежнее. А смешав Кока-Колу и майонез, вы можете сделать уникальный соус для глазирования рыбы и мяса.

10. Чистка старых монет





Коллекционируете старые монеты, которые зачастую покрыты грязью? Просто положите их в Кока-Колу на 10 минут, и они вскоре засияют как новенькие.

11. Чистка плитки





Кока-кола – прекрасная альтернатива, чтобы удалить цементный раствор с вашей ванной или кухонной плитки. Налейте её на плитку, дайте постоять несколько минут, а затем протрите.

12. Удаление жвачки из волос





Представьте себе – стричься необязательно. Просто окуните волосы со жвачкой в маленькую миску с Кока-Колой на несколько минут. Химический состав напитка медленно разъест жвачку, и это позволит вам легко её удалить.

13. Чистка унитаза





Полейте Кока-Колой унитаз и просто уйдите. Сила напитка такова, что вся грязь на унитазе растворится и без специальных чистящих средств Выждите достаточное время, а потом промойте унитаз и понаблюдайте, как исчезает грязь.

14. Подкормка растений





Хотя Кока-Кола – сладкий и кислотный напиток, в нем есть питательные вещества, которые полезны для определенных растений, например, для азалий и гардений. Добавьте чуть-чуть Кока-Колы им в почву.

15. Ловушка для насекомых





Вас достают всевозможные насекомые на природе? Вылейте Кока-Колу в маленькую миску и поставьте ее недалеко от стола, где вы собираетесь есть, скажем, за полчаса до трапезы. Насекомых теперь будет интересовать липкая сладость, а не ваши блюда и вы сами.

Текст: Flytothesky.ru