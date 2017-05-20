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15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

21.05.2017 16:11 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кто из нас не любит холодненькую Кока-Колу, невзирая на все предупреждения о её вредности? Кстати, жидкость эта вполне универсальна: помимо утоления жажды её можно превосходно задействовать в быту, причем очень эффективно.

1. Убийца вредителей

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Вылейте Кока-Колу в миску и поставьте возле цветов и растений. Запах этого мощного безалкогольного напитка будет привлекать вредителей. Отведав сладкой водички, они вскоре умрут от её кислотности.

2. Разморозка лобового стекла

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Не можете очистить лобовое стекло от льда? Налейте на него Кока-Колу и подождите минутку, пока лед не превратится в жижу, а потом быстро его счищайте.

3. Очистка посуды

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Если у вас возникли проблемы с удалением загрязнения на кастрюлях и сковородках, залейте в них Кока-Колу и прокипятите на слабом огне. А теперь с легкостью снимайте грязь и накипь. Можно даже не кипятить, а просто замочить посуду в Кока-Коле.

5. Раскручивание ржавых болтов

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Не можете раскрутить старые проржавевшие болты? Попробуйте их немного ослабить, полейте Кока-Колой и подождите пару минут. Кислотных свойств напитка должно быть достаточно, чтобы не только очистить пространство вокруг болтов, но и с легкостью их выкрутить.

6. Удаление пятен с одежды

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Пятна жира или крови на любимой рубашке? Не проблема! Налейте Кока-Колу на места загрязнения, а затем постирайте вещь. Кстати, одежда не должна быть белого цвета!

7. Болеутоляющее при ожоге медузы

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Вас ужалила медуза? Немного Кока-Колы на пораженный участок кожи и боль утихнет.

8. Чистка мотора машины

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Попробуйте почистить мотор с помощью Кока-Колы. Многие дистрибьюторы этого напитка пользуются таким проверенным лайфхаком десятилетиями.

9. Кулинария с Кока-Колой

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Кока-Кола не только отчищает сковородки, но и улучшает вкус и аромат блюд. Сбрызните напитком куски мяса, и в процессе готовки они станут гораздо нежнее. А смешав Кока-Колу и майонез, вы можете сделать уникальный соус для глазирования рыбы и мяса.

10. Чистка старых монет

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Коллекционируете старые монеты, которые зачастую покрыты грязью? Просто положите их в Кока-Колу на 10 минут, и они вскоре засияют как новенькие.

11. Чистка плитки

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Кока-кола – прекрасная альтернатива, чтобы удалить цементный раствор с вашей ванной или кухонной плитки. Налейте её на плитку, дайте постоять несколько минут, а затем протрите.

12. Удаление жвачки из волос

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Представьте себе – стричься необязательно. Просто окуните волосы со жвачкой в маленькую миску с Кока-Колой на несколько минут. Химический состав напитка медленно разъест жвачку, и это позволит вам легко её удалить.

13. Чистка унитаза

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Полейте Кока-Колой унитаз и просто уйдите. Сила напитка такова, что вся грязь на унитазе растворится и без специальных чистящих средств Выждите достаточное время, а потом промойте унитаз и понаблюдайте, как исчезает грязь.

14. Подкормка растений

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Хотя Кока-Кола – сладкий и кислотный напиток, в нем есть питательные вещества, которые полезны для определенных растений, например, для азалий и гардений. Добавьте чуть-чуть Кока-Колы им в почву.

15. Ловушка для насекомых

15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Вас достают всевозможные насекомые на природе? Вылейте Кока-Колу в маленькую миску и поставьте ее недалеко от стола, где вы собираетесь есть, скажем, за полчаса до трапезы. Насекомых теперь будет интересовать липкая сладость, а не ваши блюда и вы сами.15 лайфхаков по использованию Кока-Колы

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Кто из нас не любит холодненькую Кока-Колу, невзирая на все предупреждения о её вредности? Кстати, жидкость эта вполне универсальна: помимо утоления жажды её можно...

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