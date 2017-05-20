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Друзья этой девушки устроили потрясающий флешмоб к ее дню рождения

21.05.2017 14:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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«Бриолин» – это незабываемая классика! И эта девушка получила потрясающий сюрприз к своему дню рождения.

Кортни Киллиан праздновала свой день рождения с друзьями и семьей в центре города Колледжвилль (Пенсильвания), когда свекровь предложила ей прогуляться к ближайшему кинотеатру. «Я думала, что увижу там какую-либо надпись или бегущую строку на фасаде типа «С днем рождения, Кортни!», но затем заиграла музыка», – рассказывает именинница.

Друзья этой девушки устроили потрясающий флешмоб к ее дню рождения

Она даже не подозревала, что её муж Дэйв организовал флешмоб с танцорами, чтобы поздравить свою жену. На подготовку такого номера ушло несколько месяцев. Вот что значит любовь!

Друзья этой девушки устроили потрясающий флешмоб к ее дню рождения

Танцоры исполнили танец под саундтрек «You’re The Only One I Want» (Ты единственный, кого я хочу), воспроизведя большую часть хореографии из оригинального фильма «Бриолин».

«Бриолин» всегда был одним из моих любимейших фильмов со времен детства, и я до сих пор громко подпеваю, когда слышу песни из этого фильма, – делится впечатлениями Кортни. – Несколько лет назад мы с моим другом увидели аналогичный флешмоб с предложением руки и сердца, и я, помню, говорила об этом целыми днями».

К веселью подключилась вся семья, а в конце танца выбежали два сына Кортни Бен и Адам с плакатами «С 40-м днем рождения!».

Друзья этой девушки устроили потрясающий флешмоб к ее дню рождения

Команда танцоров также спела поздравления для Кортни, чем заслужила аплодисменты зрителей. А затем семья и друзья пригласили именинницу на торжественный ужин и праздничный торт.Друзья этой девушки устроили потрясающий флешмоб к ее дню рождения

Courtney Beyer Kilian 's 40th birthday flash mob!!!!

Posted by David Kilian on Samstag, 11. Juni 2016

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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«Бриолин» – это незабываемая классика! И эта девушка получила потрясающий сюрприз к своему дню рождения. Кортни Киллиан праздновала свой день рождения с друзьями...

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