Друзья этой девушки устроили потрясающий флешмоб к ее дню рождения

«Бриолин» – это незабываемая классика! И эта девушка получила потрясающий сюрприз к своему дню рождения.

Кортни Киллиан праздновала свой день рождения с друзьями и семьей в центре города Колледжвилль (Пенсильвания), когда свекровь предложила ей прогуляться к ближайшему кинотеатру. «Я думала, что увижу там какую-либо надпись или бегущую строку на фасаде типа «С днем рождения, Кортни!», но затем заиграла музыка», – рассказывает именинница.





Она даже не подозревала, что её муж Дэйв организовал флешмоб с танцорами, чтобы поздравить свою жену. На подготовку такого номера ушло несколько месяцев. Вот что значит любовь!





Танцоры исполнили танец под саундтрек «You’re The Only One I Want» (Ты единственный, кого я хочу), воспроизведя большую часть хореографии из оригинального фильма «Бриолин».

«Бриолин» всегда был одним из моих любимейших фильмов со времен детства, и я до сих пор громко подпеваю, когда слышу песни из этого фильма, – делится впечатлениями Кортни. – Несколько лет назад мы с моим другом увидели аналогичный флешмоб с предложением руки и сердца, и я, помню, говорила об этом целыми днями».

К веселью подключилась вся семья, а в конце танца выбежали два сына Кортни Бен и Адам с плакатами «С 40-м днем рождения!».





Команда танцоров также спела поздравления для Кортни, чем заслужила аплодисменты зрителей. А затем семья и друзья пригласили именинницу на торжественный ужин и праздничный торт.

Courtney Beyer Kilian 's 40th birthday flash mob!!!! Posted by David Kilian on Samstag, 11. Juni 2016

Текст: Flytothesky.ru