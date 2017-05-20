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8 токсичных типов личности, которых избегают все успешные люди

21.05.2017 17:18 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мир полон самых разных типов людей. Есть те, кто поддерживает вас в трудные времена и аплодирует вам во времена хорошие. А есть и токсичные ядовитые люди, которые умеют отравлять все вокруг себя. Даже минимальное взаимодействие с таким человеком может существенно вас деморализовать и подорвать самооценку. Каких типов личности стоит избегать всеми силами, чтобы ваша жизнь была максимально комфортной и открытой для успеха?

8 токсичных типов личности, которых избегают все успешные люди

1. Манипулятор

Это люди, рассматривающие окружающих как средство для достижения своих целей. Они талантливые кукловоды, которые знают, как использовать людей эмоционально, физически, психологически и даже финансово. Они могут притворяться, что заботятся о вас, чтобы завоевать ваше доверие. Они могут даже предлагать свою помощь, если это им выгодно. Но они никогда не бывают искренними.

2. Постоянный нытик

У этих хронических жалобщиков есть одна дурная привычка: они всегда недовольны и несчастны, причем они не прекращают рассказывать всем о своих бедах. Стакан у них не только наполовину пустой, но и стенки у него грязные. У них неизменно пессимистичный образ мышления, которым они пытаются заразить и окружающих. Если вы проводите с нытиками слишком много времени, они уничтожат в вас весь позитив. Не пытайтесь убедить их, что все не так уж плохо, и никогда не давайте им советов.

3. Недоброжелатель

Это те люди, которым становится плохо от ваших успехов и достижений, зато они счастливы, когда вы в беде. Они злятся, если их игнорируют, но сами обычно радостно критикуют все ваши идеи и интересы. Они могут говорить, что поддерживают вас, но на самом деле они поглощены завистью и злобой. Не позволяйте недоброжелателям минимизировать ваши достижения. Помните, настоящие друзья всегда рады вашим удачам.

4. Мученик

Эти вечные жертвы приписывают свои недостатки и несчастья всем окружающим. Они никогда не виноваты и не несут ответственности за свои действия. Наличие менталитета жертвы означает, что они обычно считают себя бессильными против обстоятельств и беспокоятся о том, что мир якобы против них ополчился. Они кажутся смирившимися перед ударами судьбы, но они никогда не отвечают за свои жизненные решения. Этот тип личности обычно врывается в вашу жизнь в поисках внимания и сочувствия. Они часто жалеют себя и умеют надолго затаивать обиды.

5. Судья и присяжные

Человек, который постоянно выступает в качестве судьи и присяжных для окружающих, видит все только в черном и белом цвете. Вы либо правы, либо неправы, и альтернативы не бывает. Этот тип личности считает себя образцом добродетели и навязывает всем свою моральную «рейтинговую систему». Если вы не похожи на него или не с ним, тогда вы против него и априори неправы.

6. Эмоциональные горки

Такие люди кажутся неспособными контролировать свои эмоции и часто набрасываются на окружающих. Они нетерпимы к любому препятствию и к человеку, которые (как им кажется) встают на их пути. Они запросто выльют свой гнев на абсолютно посторонних людей, просто оказавшихся рядом с ними. Этот тип людей может работать в условиях стресса, но это только усиливает их перепад эмоций. Их разочарование и враждебность накапливаются до тех пор, пока они не взрываются, нанося ущерб эмоциональному спокойствию окружающих.

7. Эгоист

Этот тип личности заботится исключительно о себе, да и планета по сути вращается только вокруг него самого. Такие люди излучают атмосферу высокомерия и чрезмерную самоуверенность. Они без проблем используют людей, а если эгоисты обладают властью и положением, то уничтожат любого, кто им хоть как-то противодействует. В глубине души их нарциссическое мышление маскирует их неуверенность, но они никогда не позволят кому-либо приблизиться к ним настолько, чтобы это увидеть.

8. Сплетник

Это один из самых распространенных типов личности, массово встречающихся в офисах во всем мире. Они любят распространять слухи, а затем сидеть сложа руки и наблюдать за эмоциональным фейерверком, который сами же и запустили. У них есть талант собирать самые сочные сплетни и продолжать их подпитывать. Создаваемая ими драма придает им ощущение собственной важности. Чаще всего такой стиль поведения отвлекает внимание от их собственных недостатков и придает им ложное чувство нужности и незаменимости.8 токсичных типов личности, которых избегают все успешные люди

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мир полон самых разных типов людей. Есть те, кто поддерживает вас в трудные времена и аплодирует вам во времена хорошие. А есть и токсичные ядовитые люди, которые...

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