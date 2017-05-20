8 токсичных типов личности, которых избегают все успешные люди

Мир полон самых разных типов людей. Есть те, кто поддерживает вас в трудные времена и аплодирует вам во времена хорошие. А есть и токсичные ядовитые люди, которые умеют отравлять все вокруг себя. Даже минимальное взаимодействие с таким человеком может существенно вас деморализовать и подорвать самооценку. Каких типов личности стоит избегать всеми силами, чтобы ваша жизнь была максимально комфортной и открытой для успеха?





1. Манипулятор

Это люди, рассматривающие окружающих как средство для достижения своих целей. Они талантливые кукловоды, которые знают, как использовать людей эмоционально, физически, психологически и даже финансово. Они могут притворяться, что заботятся о вас, чтобы завоевать ваше доверие. Они могут даже предлагать свою помощь, если это им выгодно. Но они никогда не бывают искренними.

2. Постоянный нытик

У этих хронических жалобщиков есть одна дурная привычка: они всегда недовольны и несчастны, причем они не прекращают рассказывать всем о своих бедах. Стакан у них не только наполовину пустой, но и стенки у него грязные. У них неизменно пессимистичный образ мышления, которым они пытаются заразить и окружающих. Если вы проводите с нытиками слишком много времени, они уничтожат в вас весь позитив. Не пытайтесь убедить их, что все не так уж плохо, и никогда не давайте им советов.

3. Недоброжелатель

Это те люди, которым становится плохо от ваших успехов и достижений, зато они счастливы, когда вы в беде. Они злятся, если их игнорируют, но сами обычно радостно критикуют все ваши идеи и интересы. Они могут говорить, что поддерживают вас, но на самом деле они поглощены завистью и злобой. Не позволяйте недоброжелателям минимизировать ваши достижения. Помните, настоящие друзья всегда рады вашим удачам.

4. Мученик

Эти вечные жертвы приписывают свои недостатки и несчастья всем окружающим. Они никогда не виноваты и не несут ответственности за свои действия. Наличие менталитета жертвы означает, что они обычно считают себя бессильными против обстоятельств и беспокоятся о том, что мир якобы против них ополчился. Они кажутся смирившимися перед ударами судьбы, но они никогда не отвечают за свои жизненные решения. Этот тип личности обычно врывается в вашу жизнь в поисках внимания и сочувствия. Они часто жалеют себя и умеют надолго затаивать обиды.

5. Судья и присяжные

Человек, который постоянно выступает в качестве судьи и присяжных для окружающих, видит все только в черном и белом цвете. Вы либо правы, либо неправы, и альтернативы не бывает. Этот тип личности считает себя образцом добродетели и навязывает всем свою моральную «рейтинговую систему». Если вы не похожи на него или не с ним, тогда вы против него и априори неправы.

6. Эмоциональные горки

Такие люди кажутся неспособными контролировать свои эмоции и часто набрасываются на окружающих. Они нетерпимы к любому препятствию и к человеку, которые (как им кажется) встают на их пути. Они запросто выльют свой гнев на абсолютно посторонних людей, просто оказавшихся рядом с ними. Этот тип людей может работать в условиях стресса, но это только усиливает их перепад эмоций. Их разочарование и враждебность накапливаются до тех пор, пока они не взрываются, нанося ущерб эмоциональному спокойствию окружающих.

7. Эгоист

Этот тип личности заботится исключительно о себе, да и планета по сути вращается только вокруг него самого. Такие люди излучают атмосферу высокомерия и чрезмерную самоуверенность. Они без проблем используют людей, а если эгоисты обладают властью и положением, то уничтожат любого, кто им хоть как-то противодействует. В глубине души их нарциссическое мышление маскирует их неуверенность, но они никогда не позволят кому-либо приблизиться к ним настолько, чтобы это увидеть.

8. Сплетник

Это один из самых распространенных типов личности, массово встречающихся в офисах во всем мире. Они любят распространять слухи, а затем сидеть сложа руки и наблюдать за эмоциональным фейерверком, который сами же и запустили. У них есть талант собирать самые сочные сплетни и продолжать их подпитывать. Создаваемая ими драма придает им ощущение собственной важности. Чаще всего такой стиль поведения отвлекает внимание от их собственных недостатков и придает им ложное чувство нужности и незаменимости.

Текст: Flytothesky.ru