А сейчас самое время для суровой правды! У каждого из нас есть определенные вредные привычки. Но главная проблема заключается в том, что очень часто мы просто не замечаем их. Или же стараемся не замечать, настойчиво говоря себе, что все хорошо. Ничего ведь не случится, если я пропущу бокальчик пива в пятничный вечер. Затем вы замечаете, что привычка употреблять алкоголь приобрела регулярность. Через время вы ловите себя на мысли, что уже не вмещаетесь в прошлогодние джинсы, а подняться по лестнице без остановки уже не получается. Настало время взглянуть правде в глаза. Пагубным слабостям подвержен каждый. Почему бы не попробовать победить самого себя, чтобы стать лучше?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: От какой вредной привычки вам следует избавиться? А сейчас самое время для суровой правды! У каждого из нас есть определенные вредные привычки. Но главная проблема заключается в том, что очень часто мы просто не...