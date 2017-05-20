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Тест: От какой вредной привычки вам следует избавиться?

21.05.2017 19:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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А сейчас самое время для суровой правды! У каждого из нас есть определенные вредные привычки. Но главная проблема заключается в том, что очень часто мы просто не замечаем их. Или же стараемся не замечать, настойчиво говоря себе, что все хорошо. Ничего ведь не случится, если я пропущу бокальчик пива в пятничный вечер. Затем вы замечаете, что привычка употреблять алкоголь приобрела регулярность. Через время вы ловите себя на мысли, что уже не вмещаетесь в прошлогодние джинсы, а подняться по лестнице без остановки уже не получается. Настало время взглянуть правде в глаза. Пагубным слабостям подвержен каждый. Почему бы не попробовать победить самого себя, чтобы стать лучше?Тест: От какой вредной привычки вам следует избавиться?

 
 
 
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А сейчас самое время для суровой правды! У каждого из нас есть определенные вредные привычки. Но главная проблема заключается в том, что очень часто мы просто не...

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