Почему расходы на впечатления делают нас счастливее, чем расходы на вещи

Самое интересное и вдохновляющее то, что современные люди (особенно «миллениалы») действительно предпочитают тратить свои финансы не на автомобили, телевизоры и часы, а на впечатления: они катаются на скутерах, изучают Вьетнам, посещают музыкальные фестивали и мечтают увидеть Мачу-Пикчу. Статистика говорит, что таких людей около 72 %. Людям свойственно вкладывать деньги в то, что делает их счастливее, и, оказывается, это совсем не материальные ценности. Ведь после того как наши основные потребности удовлетворены, мы направляем свои доходы на увеличение ощущения счастья. Почему же приоритет отдается именно опыту и впечатлениям?





1. Счастье от обладания материальными вещами быстро проходит

Один из врагов счастья – это адаптация. Мы покупаем вещи, чтобы осчастливить себя, но только на время. Вначале нам интересны новые приобретения, но потом мы привыкаем к ним. Психологи называют это «гедонистической адаптацией». Другими словами, волнение от нового авто, телефона или мебели быстро проходит, поскольку они становятся частью нашей повседневной жизни. Опыт – путешествия, выставки или даже ресторан с новой кухней – становится частью нашей индивидуальности, что приносит нам большее удовлетворение.

2. Опыт и впечатления определяют ваши цели и стремления

Наша повседневная деятельность должна обусловливаться целями и стремлениями, а не материальными ценностями. Подумайте об этом таким образом. Допустим, что ваш любимый музыкант всех времен – Брюс Спрингстин. Даже несмотря на то, что у вас есть все его альбомы, а также футболки или плакаты, все эти вещи не превосходят ваши впечатления от посещения его концерта. На самом деле, если бы кто-то предложил вам билет в первом ряду в обмен на все ваши сувениры, вы, вероятно, мгновенно приняли бы это предложение.

3. Материальное имущество не улучшает социальные отношения

Мы «потребляем» опыт непосредственно вместе с другими людьми. И когда люди уходят из вашей жизни, они остаются частью историй, которые мы рассказываем друг другу. Как часто вы упоминаете других людей при обсуждении материальных ценностей? Вернемся к Брюсу Спрингстину. Когда вы сталкиваетесь с другим его фанатом, у вас есть определенная взаимосвязь и общая тема. Вы можете говорить о его музыке, концертах и о том, как его творчество положительно повлияло на вашу жизнь. Вряд ли вы будете столь же вдохновенно обсуждать свои гаджеты, гардероб или новую стиральную машинку.

4. Моменты более памятны

Хотя любые моменты в жизни мимолетны, они более памятны, во многом благодаря ожиданию. И снова о Брюсе Спригстине. Вы услышали, что он приезжает в ваш город, поэтому вы делаете пометку в календаре не только на дату его концерта, но и когда билеты поступят в продажу. Вы ожидаете покупки билетов, а затем с нетерпением и самого концерта. Его посещение – это огромный опыт и памятные впечатления, которые вы вряд ли получите от, скажем, банальной покупки микроволновки.

5. Опыт и впечатления знакомят вас с новым миром

В отличие от вещей, опыт познакомит вас с новыми перспективами и жизненными уроками. Возьмем, к примеру, путешествия. Если вы едете изучать новую страну, вы можете осознать плюсы и минусы проживания в своем регионе. Или, например, поездка на выходные в горы научит вас ценить природу, тишину и красоту ясных звездных ночей. Вы приобретаете бесценную информацию, опыт и впечатления.

6. Гипертрофированный вещизм

Ваши кладовки, шкафы и гараж забиты вещами? Фактически это аккумулирование ненужных предметов, которые вы, скорее всего, никогда не будете использовать. Между прочим, такой вещизм может на самом деле нанести вред психическому здоровью, ведь склады и залежи барахла всегда увеличивают уровень стресса.

7. Попытки не отставать от соседей выглядят грустно

Тенденция не ударить в грязь лицом перед соседями имеет тенденцию быть более выраженной для приобретения материальных благ, нежели опыта и впечатлений. Это связано с тем, что вещи легче сравнивать, чем опыт. Нас определенно беспокоит то, что люди останавливаются в лучшей гостинице или летают первым классом, но больше всего нас волнуют их покупки и стоимость этих покупок. Получается, что материальные блага нередко просто продуцируют зависть. Если же у вас в приоритете не новая шуба, а новые впечатления, то вы от этого будете только морально здоровее и счастливее.

Текст: Flytothesky.ru

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