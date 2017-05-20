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Как сейчас выглядят герои известных мемов

21.05.2017 18:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все пользователи интернета сталкиваются с мемами. Веселой картинкой с меткой надписью так и хочется поделиться с друзьями. Некоторые мемы обладают такой огромной вирусностью, что облетают весь земной шар буквально за считанные дни, а затем еще долго не сходят с экранов мониторов. Время идет, герои мемов взрослеют и стареют, хотя для многих они будто бы застыли во времени. Чем не машина времени? Мы решили выяснить, как сейчас выглядят самые известные персонажи вирусных интернет-картинок.Как сейчас выглядят герои известных мемов

 
 
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Все пользователи интернета сталкиваются с мемами. Веселой картинкой с меткой надписью так и хочется поделиться с друзьями. Некоторые мемы обладают такой огромной...

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