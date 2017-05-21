Портрет идеальной жены глазами мужчины

Совершенных людей не бывает. Найти идеальную работу, идеальную квартиру или идеальную жену, к сожалению, невозможно. Но мужчины подсознательно стремятся отыскать спутницу, которая будет в большей степени соответствовать его внутреннему портрету будущей супруги и любви на всю жизнь. Чем больше женщина подходит под мужскую «модель идеальности», тем вероятнее, что брак между этими людьми будет долгим и счастливым.





Так какой видится мужчинам идеальная жена?

Ум

Трудно найти человека, который мечтал бы о глупой жене. Женщина, наделенная умом, может всегда поддержать беседу и к месту дать комментарий относительно узких тем. Она всегда поддержит и посоветует, когда потребуется, поможет принять верное решение и поделится мудростью.

Но есть в этом прекрасном качестве и некоторое «но». После долгих лет, прожитых вместе, супруг может немного подустать от умной женщины и подсознательно искать глазами кого-нибудь попроще. Так уж сложилось в обществе, что мужчина — глава семьи, а умная женщина способна незаметно «перетянуть одеяло» на свою сторону, оставив мужу совсем не главную роль. Однажды утром мужчина проснется и неожиданно для себя поймет, что он уже не глава семьи, и пути обратно нет.

Умная женщина — это великолепно. Но муж должен быть немного умнее.

Красота

Противоречивое качество. Мужчинам важно, чтобы рядом с ним была красивая женщина. Он обязательно признает это, если, конечно, не страдает большим количеством комплексов. Если спросить маленького мальчика, какую жену он хотел бы видеть рядом с собой, он обязательно скажет, что красивую. Подсознательно взрослые люди считают точно так же, просто не говорят об этом открыто. «Главное — это то, что у человека в душе» — уверенный в себе мужчина так никогда не скажет.

Неоднозначным остается только то, что у каждого человека свое представление о красоте. Кому-то нравятся родинки на лице, кто-то считает их неприятными. Одни любят тощих женщин, другие — пухленьких.

Доверие

В частности, отсутствие ревности. Жена не должна устраивать истерик из-за того, что муж иногда позволяет себе обеденный перерыв в кафе совместно с коллегой женского пола. Не стоит просматривать сообщения и список телефонных вызовов, изучать страницы в социальных сетях супруга. На длинный волос белого цвета на пиджаке мужа жена-брюнетка должна не обращать никакого внимания — он каждый день ездит на метро, а там толпы пассажиров. Да и вечерние смски могут быть от друзей. Доверяйте, если ваш супруг, конечно, не законченный изменщик.

Самообладание

Одно из самых важных женских качеств — это спокойствие. Никто не любит истеричных и нервных женщин, готовых взорваться в любой момент. Мужчина начинает это понимать, когда сталкивается с подобным проявлением женского характера впервые. Относитесь спокойнее к проблемам на работе, плохому настроению и редким задержкам с работы любимого супруга. Ваша уравновешенность поможет ему поскорее прийти в норму.

Стиль

Женщина с чувством стиля — прекрасный кандидат на роль законной супруги. Мужчинам важно, как выглядит их избранница. Отбросьте эпатажные наряды, оставьте их для соответствующих мероприятий. Вы не должны одеваться вызывающе, чтобы мужу не пришлось краснеть из-за вас перед друзьями и родственниками.

Как ни странно, не играет огромной роли, как одет супруг. Важно, чтобы женщина рядом с ним «реабилитировала» его образ. С другой стороны, жена, имеющая хороший вкус, никогда не позволит любимому человеку выглядеть недостойно.

Сексуальность

Понятие непостоянное и спорное, поскольку в начале отношений и в первые годы брака жена может вызывать у супруга сильное сексуальное желание, а в последующем семейная страсть сойдет на нет. Мужчинам важно испытывать влечение к спутнице жизни, чтобы семейные отношения были крепкими и счастливыми.

Все качества, перечисленные выше — это всего лишь малая часть того, что хотели бы видеть представители сильного пола у своей супруги. Они наиболее распространенные.

Вряд ли среди ваших родных, друзей и знакомых есть хотя бы один человек, который нашел «идеальную» жену, обладающую всеми из перечисленных достоинств. С другой стороны, то, как человек видит своего партнера, и каким его делает семейная жизнь, позволяет создать хотя бы иллюзию совершенства, которая сделает мужчину абсолютно счастливым в браке.

Текст: Flytothesky.ru