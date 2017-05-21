10 двойных стандартов типичного нарцисса

Люди-нарциссы чувствуют себя вправе действовать, как хотят, но отказывают другим в такой же свободе. Эти двойные стандарты могут причинять огромный дискомфорт людям, живущим с нарциссами под одной крышей или же постоянно с ними общающимися. Итак, какие тенденции наиболее очевидны?





1. Обаятельный на публике VS домашний тиран

Как доктор Джекил и мистер Хайд, люди-нарциссы выглядят очаровательными и великодушными для посторонних, но когда приходят домой, то преспокойно унижают, манипулируют и запугивают своих домочадцев. Такую черту они никогда на людях не проявят!

2. Чувствительный VS жестокий

Нарциссы могут обидеться, когда они не находятся в центре внимания, или даже разгневаться, когда их игнорируют. Сами же они с превеликим спокойствием игнорируют ваши чувства, высмеивают или жестоко вас критикуют, обвиняя в бесчувственности.

3. Одержимый своим имиджем VS подрывающий ваш имидж

Нарциссы всегда преувеличивают свои достижения и таланты, рассказывая о них с такой убедительностью, что все им верят. Ровно насколько они приукрашивают свой имидж, настолько подрывают ваш. В случае вашей успешности, они будут это игнорировать, могут испортить ваш особый момент истерикой или приписать вашу победу себе.

4. Беспокоящийся о своей репутации VS пустой и поверхностный

Многие нарциссы одержимы желанием попасть в «нужные» социальные круги, потому они зациклены на чужих мнениях. Тем не менее, их взаимоотношения зачастую очень поверхностны, им попросту не хватает открытости и искренности. Нередко нарциссы проживают жизнь, не имея ни единого близкого друга. А если вы ожидаете от нарцисса помощи и поддержки, то вы, скорее всего, её никогда не дождетесь.

5. Напыщенный VS уязвимый

Люди-нарциссы жаждут превосходства, похвалы, победы, власти и до смерти страшатся проигрыша, насмешек и проявлений своей слабости. Они практически никогда не извиняются и не признают неправоту. Когда вы их почти раскусили, реакция нарцисса может варьироваться от попытки вызвать к себе жалость до вулканической ярости.

6. Много берущий VS мало отдающий

Нарциссы всегда ожидают любви и одобрения, но от них самих такого вы не дождетесь. Если вы захотите от нарцисса понимания и эмпатии, он скорее разразится напыщенной речью о вашей неправоте и слабости. Любовь и привязанность у нарциссов являются условными понятиями, иногда они даже предлагают эти чувства на обмен.

7. Агрессивный VS защищающийся

Нарциссы – постоянные оппозиционеры. Они не откажутся от скандала, используют сарказм и личные оскорбления, и им всегда кажется, что вокруг одни враги. Тем не менее, они боятся авторитета и силы и быстро от агрессии могут перейти к оборонительно-перепуганной позиции.

8. Добродетельный VS оправдывающий свои промахи

Нарциссы должны быть всегда правы и всегда быть в курсе всего. Они склонны рассматривать мир исключительно в черно-белых тонах. Они могут быть одержимы чистотой, порядком, деталями, правилами или расписанием – но для других. Лично себе они всегда дают всяческие поблажки и находят оправдания.

9. Требующий внимания к себе VS невнимательный к другим

Внимание – это наркотик для типичного нарцисса. Эти люди запросто прерывают разговор или оттесняют человека в сторону, чтобы завладеть вниманием и выделиться. К другим же они проявляют минимум интереса и терпеть не могут успешных и счастливых людей.

10. Эмоционально требовательный VS бесчувственный

Нарциссы дают себе полное право гневаться, дуться, упрекать и от души выпускать пар. Им ничего не стоит, например, подпортить своими эмоциями семейный праздник, если кто-то отнесся к ним недостаточно уважительно или почтительно. Другими словами, если вы склонны ожидать от нарциссов сострадания, взаимности и справедливости, то это утопия.

Текст: Flytothesky.ru