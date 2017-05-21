У нас есть для вас одна интересная задача, с которой обычно справляются люди с IQ выше 120. Условие головоломки очень простое: переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Удалось ли вам быстро найти решение? Поделитесь задачкой с коллегами и друзьями!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эту головоломку со спичками смогут решить люди с высоким IQ У нас есть для вас одна интересная задача, с которой обычно справляются люди с IQ выше 120. Условие головоломки очень простое: переложите одну спичку так, чтобы...