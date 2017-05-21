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Эту головоломку со спичками смогут решить люди с высоким IQ

22.05.2017 14:22 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У нас есть для вас одна интересная задача, с которой обычно справляются люди с IQ выше 120. Условие головоломки очень простое: переложите одну спичку так, чтобы получилось верное равенство. Удалось ли вам быстро найти решение? Поделитесь задачкой с коллегами и друзьями!Эту головоломку со спичками смогут решить люди с высоким IQ

 
 
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У нас есть для вас одна интересная задача, с которой обычно справляются люди с IQ выше 120. Условие головоломки очень простое: переложите одну спичку так, чтобы...

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