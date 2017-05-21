Этот беженец строит дома из пластиковых бутылок

Такие дома отлично выдерживают экстремальные температуры пустыни.

This refugee is building houses out of plastic bottles They call him "Crazy With Bottles". Meet the refugee who is building homes from recycled bottles. ♻️ Posted by UNHCR, the UN Refugee Agency on Mittwoch, 10. Mai 2017

Этот мужчина строит достаточно долговечные дома в лагере для беженцев с учетом жестких погодных условий в пустыне Сахара. И для этого он использует мусор.

Татех Лехбиб Брейка сам является беженцем, он принадлежит к народу сахрави, и сейчас живет в лагере под городом Тиндуф. Чтобы облегчить жизнь в пустыне, Брейка строит дома для других беженцев из пластиковых бутылок с песком.

Сам Брейка живет в лагере беженцев Ауссерд, одном из пяти лагерей вокруг Тиндуфа, где сахарские беженцы размещаются уже 40 лет. Тысячи представителей сахрави, коренного народа Западной Сахары, бежали в Алжир в 1975 году во время войны в Западной Сахаре, и многие из них остаются там до тех пор.

Климат пустыни возле Тиндуфа характеризуется бурями, проливными дождями и температурами до 45 градусов выше нуля, и это разрушает дома беженцев, которые живут либо в палатках, либо в постройках из глинобитного кирпича. Одна из пустынных бурь в 2015 году уничтожила тысячи домов в этом регионе.





Дома из пластиковых бутылок авторства Татеха Брейка – это более прочная конструкция, способная выдерживать сильные дожди. Круглая форма домов делает их аэродинамическими, что помогает противостоять бурям.

«Мы тратим много времени на строительство ненадежного жилья», – говорит Майламинин Салех, беженка, в настоящее время живущая в одном из пластиковых домов Татеха. Ее бывший дом из глиняного кирпича был разрушен наводнениями, после чего ей пришлось ютиться в палатке. «Пластиковый дом крепче и выносливее, – рассказывает она. – Я очень довольна, что перебралась в него жить».

В прошлом году, когда Татех Брейка построил первый дом из пластиковых бутылок для своей бабушки, его идею поддержали в Управлении ООН по делам беженцев и согласились её финансировать. С тех пор Брейка начал с ними сотрудничать, чтобы построить еще 25 домов в пяти лагерях.





Брейка – кстати, он изучал возобновляемые источники энергии в университете – построил каждый дом из примерно 6 тысяч пластиковых бутылок. В бутылки засыпается песок с соломой, а потом они укладываются по кругу и покрываются цементом и известняком.

Такие дома не только выдерживают экстремальную погоду, но и решают другую серьезную проблему – пластиковые отходы, ведь в лагерях беженцев вокруг Тиндуфа пластиковые бутылки обычно отправляются в мусорный бак и не перерабатываются.

«Пластик разлагается в природе более трех сотен лет, – говорит Брейка. – Потому дома из бутылок запросто столько простоят, по крайней мере, пока бутылки не будут подвержены прямому воздействию солнца».





Татех Брейка не первый, кто использовал бутылки для строительства домов. В 2014 году в Эквадоре уже делали крыши из пластиковых бутылок, а в 2010 году в Аргентине один человек построил себе дом из пивных бутылок.

«Строительство таких домов – это создание рабочих мест в регионе, где людям негде работать, – говорит Брейка. – Для постройки требуется четыре человека, чтобы собрать бутылки, четыре человека, чтобы заполнить их песком, и четыре строителя, чтобы возвести стены. Также нужны водители, которые будут возить песок и бутылки. Фактическим мы создаем индустрию пластиковых домов».

Текст: Flytothesky.ru