6 необъяснимых космических открытий

Вселенная часто ставит ученых в тупик. Однако зачастую именно феномены, представляющие собой наиболее каверзные задачи для человека, оказываются способными принести науке по-настоящему весомую пользу. Перед вами подборка открытий в сфере изучения космоса, которые пока что не могут быть объяснены.

1. Магнитное поле Луны





Естественный спутник нашей планеты не имеет магнитного поля. Однако, как показали проведенные недавно исследования, подобное состояние имело место не всегда. Более четырех миллиардов лет назад ядро Луны вращалось, подобно тому, как это происходит внутри земного шара, в направлении против мантии, создавая мощным магнитный экран.

Особенный интерес вызывает тот факт, что сила имевшегося у Луны поля было намного большей, нежели у ее земного аналога. Никто не может дать обоснованное объяснение тому, как столь малый объект смог проявить такую выраженную магнитную активность. Похоже, ранее на Луне действовали особенные процессы, позволяющие появиться настолько сильному магнитному полю.

Вероятнее всего, поле исчезло около 3,8-4 миллиарда лет назад и о причинах его исчезновения ученые также затрудняются судить. Удивительно, как непросто, несмотря на то, что Луна находится так близко, земным исследователям до сих пор приходится искать ответы на многие фундаментальные вопросы лунной геологии.

2. Загадочный остров на Титане





Самый большой спутник Сатурна, Титан, может оказаться самым интригующим объектом Солнечной системы. Причина заключается в том, что эта планета представляет собой пример древнейшей Земли, обладающей атмосферой, жидкими телами и даже предположительной геологической активностью.

В 2013 году космический аппарат Кассини показал ученым совершенно новый кусок суши, таинственным образом появившийся посреди второго по величине моря Титана. Вскоре после этого «Волшебный остров» так же необъяснимо исчез… А потом возник снова, в придачу став значительно крупней. Подобная изменчивость подтверждает предположение о том, что океаны и моря Титана являются динамическими компонентами активной среды, а не статичными характеристиками планеты. Тем не менее, астрономы затрудняются объяснить физические процессы, ответственные за флуктуации этого загадочного участка суши.

3. Астероид с кольцами





Все космические газовые гиганты окружены кольцами, хотя большинство из них имеет весьма незначительные масштабы, несравнимые с роскошеством убранства Сатурна. Последние же астрономические новости сообщают о существовании подобных колец вокруг гораздо меньших тел.

Например, астероид Харикло, имеющий размер всего лишь в 250 километров, уже может похвастаться наличием собственной кольцевой системы. Более того, этот космический объект имеет целых два «ожерелья». В то время как некоторые астероиды обладают несколькими кружащими на их орбите небольшими спутниками, Харикло уникален тем, что является первым подобным телом с настоящими кольцами.

4. Шестихвостый астероид





Телескоп Хаббл продемонстрировал еще один любопытный астероид, странным образом напоминающий комету. Последнюю легко узнать по яркому хвосту, следующему за ней, тогда как астероиды обычно не имеют подобных возможностей, поскольку в их составе преобладают тяжелые элементы, камни и лишь совсем немного льда. Поэтому появление в поле научного зрения «хвостатого» астероида, да еще и не с одним, а шестью своеобразными шлейфами, стало невероятным сюрпризом для астрономов.

Астероид P/2013 P5 – уникальная находка: это тело имеет шесть фонтанирующих струй, делающих его похожим на устройство для полива газонов.

Пока что остается совершенно непонятным механизм поведения и устройство данного объекта. Одним из вероятных объяснений может служить предположение того, что P5 вращается настолько быстро, что случайно разрушает самого себя. Его небольшая масса не подходит для развиваемой силы вращения, что буквально дробит его на части, а излучение от возникающего давления принимает вид ослепительных кометоподобных хвостов.

5. HD 106906b, далекий гигант





Планета HD 106906b в 11 раз массивней Юпитера, а ее расстояние до своей родительской звезды – 650 астрономических единиц (а.е.). Одиноко ютящийся на окраинах Солнечной системы Нептун, для сравнения, находится от Солнца всего в 30 а.е., что уже считается весьма значительной удаленностью. Этот факт вынуждает ученых поставить под сомнение некоторые аспекты современных теорий о процессах формирования планет и идей, убедительность которых доселе казалась незыблемой.

Например, силы, ответственные за создание планет, на таких больших расстояниях, как правило, нивелируются, отчего можно с большой вероятностью судить, что HD был создан в результате коллапса кольца космического мусора. Но данная планета чересчур крупна для того, чтобы это могло произойти. Кроме того, первичные диски сырого вещества, которые способствуют рождению планет, просто не содержат достаточно материала для производства таких гигантов, как HD.

6. Трехзвездная система KIC 2856960





Космическая обсерватория Кеплер, как правило, занята поиском новых планет, тем не менее на протяжении целых четырех лет ее работа была посвящена отслеживанию трех гравитационно связанных звезд, известных как KIC 2856960. KIC считался обычной структурой, в которой две маленькие звезды-карлики двигались по орбите третьего, одиночного небесного тела. Однако Кеплер зафиксировал, что ежедневно пара маленьких звезд пересекается на своем пути каждые 6 часов, и в то же время наблюдается небольшое снижение излучаемого ими света каждые 204 дня, вызванное наслоением на них тела третьей звезды. Как ни бились астрономы, пытаясь вычислить массы звезд и соотношение орбит, однозначного ответа получить пока, увы, не удалось.

Существует наиболее вероятное решение представленной загадки, однако оно имеет смысл только в виде формул, но никак не логичной модели. Предполагаемый ответ выглядит почти немыслимо: система KIC может содержать скрытую четвертую звезду. Но в данном случае ее орбита должна идеально имитировать орбиту третьей звезды, создавая с ней иллюзию единого объекта.

Текст: Flytothesky.ru