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Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

22.05.2017 14:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Любимой моделью для фотосьемки у Жасмины Лозар Повше из Словении всегда была ее собака Лилли.

Когда в октябре 2016 года Лилли заболела, Жасмина продолжала её фотографировать, надеясь, что Лилли вскоре выздоровеет.

«Я делала эти фото, потому что была полностью уверена, что с Лилли будет все в порядке, – рассказывает Жасмин. – Однако вместо выздоровления, оказалось, что я снимала мое самое трудное расставание».

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

В декабре 2016 года после нескольких месяцев анализов и постоянных визитов к ветеринару Лилли умерла от рака печени.

«Мое сердце было разбито, когда я потеряла Лилли, – говорит Жасмин. – Хотя мне неимоверно сложно отпустить её, я знаю, что должна это сделать».

На этих черно-белых снимках мы видим полную сил Лилли, веселящуюся со своим собачьим другом Дьюсом, еще одним питомцем Жасмин.

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

«Дьюс был неимоверно привязан к Лилли», – говорит Жасмин.

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Жасмин нашла Лилли в приюте в Хорватии, и собака сразу же стала ее лучшим другом.

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

«Когда я увидела ее в приюте, она была так маленькой и напуганной, – рассказывает Жасмин. – Но потом она стала моим напарником во всем, что я делала. Лилли и я любили долгие прогулки, походы, игры с камешками…».

Жасмин говорит, что постоянные прогулки с Лилли практически избавили её от астмы и аллергических симптомов.

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Постепенно на фотографиях стало заметно, как Лилли медленно угасает.

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

«Когда я смотрю на эти фотографии, каждый снимок связан с определенным моментом, и это так больно, – вспоминает Жасмин. – Но Лилли не хотела сдаваться».

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Теперь все эти фотографии напоминают Жасмин о лучшем друге, который у неё когда-либо был.

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

«Лилли действительно была моим лучшим другом. Она была весёлой, игривой, счастливой и любящей собакой, – говорит Жасмин. – И она останется в моем сердце навсегда».

Такой Жасмин запечатлела свою Лилли.Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Любимой моделью для фотосьемки у Жасмины Лозар Повше из Словении всегда была ее собака Лилли. Когда в октябре 2016 года Лилли заболела, Жасмина продолжала её...

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