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Фотограф запечатлела последние дни своей собаки
22.05.2017 14:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любимой моделью для фотосьемки у
Когда в октябре 2016 года Лилли заболела, Жасмина продолжала её фотографировать, надеясь, что Лилли вскоре выздоровеет.
«Я делала эти фото, потому что была полностью уверена, что с Лилли будет все в порядке, –
В декабре 2016 года после нескольких месяцев анализов и постоянных визитов к ветеринару Лилли умерла от рака печени.
«Мое сердце было разбито, когда я потеряла Лилли, – говорит Жасмин. – Хотя мне неимоверно сложно отпустить её, я знаю, что должна это сделать».
На этих черно-белых снимках мы видим полную сил Лилли, веселящуюся со своим собачьим другом Дьюсом, еще одним питомцем Жасмин.
«Дьюс был неимоверно привязан к Лилли», – говорит Жасмин.
Жасмин нашла Лилли в приюте в Хорватии, и собака сразу же стала ее лучшим другом.
«Когда я увидела ее в приюте, она была так маленькой и напуганной, – рассказывает Жасмин. – Но потом она стала моим напарником во всем, что я делала. Лилли и я любили долгие прогулки, походы, игры с камешками…».
Жасмин говорит, что постоянные прогулки с Лилли практически избавили её от астмы и аллергических симптомов.
Постепенно на фотографиях стало заметно, как Лилли медленно угасает.
«Когда я смотрю на эти фотографии, каждый снимок связан с определенным моментом, и это так больно, – вспоминает Жасмин. – Но Лилли не хотела сдаваться».
Теперь все эти фотографии напоминают Жасмин о лучшем друге, который у неё когда-либо был.
«Лилли действительно была моим лучшим другом. Она была весёлой, игривой, счастливой и любящей собакой, – говорит Жасмин. – И она останется в моем сердце навсегда».
Такой Жасмин запечатлела свою Лилли.
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Любимой моделью для фотосьемки у Жасмины Лозар Повше из Словении всегда была ее собака Лилли. Когда в октябре 2016 года Лилли заболела, Жасмина продолжала её...
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