Фотограф запечатлела последние дни своей собаки

Любимой моделью для фотосьемки у Жасмины Лозар Повше из Словении всегда была ее собака Лилли.

Когда в октябре 2016 года Лилли заболела, Жасмина продолжала её фотографировать, надеясь, что Лилли вскоре выздоровеет.

«Я делала эти фото, потому что была полностью уверена, что с Лилли будет все в порядке, – рассказывает Жасмин. – Однако вместо выздоровления, оказалось, что я снимала мое самое трудное расставание».





В декабре 2016 года после нескольких месяцев анализов и постоянных визитов к ветеринару Лилли умерла от рака печени.

«Мое сердце было разбито, когда я потеряла Лилли, – говорит Жасмин. – Хотя мне неимоверно сложно отпустить её, я знаю, что должна это сделать».

На этих черно-белых снимках мы видим полную сил Лилли, веселящуюся со своим собачьим другом Дьюсом, еще одним питомцем Жасмин.





«Дьюс был неимоверно привязан к Лилли», – говорит Жасмин.





Жасмин нашла Лилли в приюте в Хорватии, и собака сразу же стала ее лучшим другом.





«Когда я увидела ее в приюте, она была так маленькой и напуганной, – рассказывает Жасмин. – Но потом она стала моим напарником во всем, что я делала. Лилли и я любили долгие прогулки, походы, игры с камешками…».

Жасмин говорит, что постоянные прогулки с Лилли практически избавили её от астмы и аллергических симптомов.





Постепенно на фотографиях стало заметно, как Лилли медленно угасает.





«Когда я смотрю на эти фотографии, каждый снимок связан с определенным моментом, и это так больно, – вспоминает Жасмин. – Но Лилли не хотела сдаваться».





Теперь все эти фотографии напоминают Жасмин о лучшем друге, который у неё когда-либо был.





«Лилли действительно была моим лучшим другом. Она была весёлой, игривой, счастливой и любящей собакой, – говорит Жасмин. – И она останется в моем сердце навсегда».

Такой Жасмин запечатлела свою Лилли.









































Текст: Flytothesky.ru