Как научить мужчину быть менее грубым

У каждой женщины бывают моменты, когда особенно хочется нежных слов, мягкости, заботы от спутника жизни. А он почему-то не спешит дарить ей желаемое. И представительница прекрасной половины человечества тут же начинает сомневаться, любит ли ее избранник так же сильно, как прежде. Будьте спокойны, мужчины ведут себя подобным образом совсем не умышленно. И это вовсе не означает, что его чувства прошли.





Почему он так себя ведет

Вот несколько причин «неласкового» мужского поведения:

1. Так уж повелось в сложившемся за тысячелетия людском сообществе: мужчина не может проявлять свои слабые стороны, показывать бурные эмоции, плакать и выставлять чувства напоказ.

2. Представители сильного пола на гормональном уровне жестче, агрессивнее и выносливее своих спутниц. Природой заложено именно так: они должны защищать семью и свою территорию.

3. Воспитание: с самого детства он не привык к проявлениям нежности и физическим контактам в виде объятий и поцелуев. Его родители не показывали своим примером, что можно поддерживать и любить друг друга несмотря ни на что, поэтому и он стал таким же жестким.

Бывает и с точностью до наоборот: родители слишком сильно опекали его, поэтому сейчас, во взрослой жизни, он подсознательно боится доставлять любимой избраннице подобный дискомфорт.

Как быть

Чтобы научить любимого человека быть более нежным и заботливым, нужно проявить недюжинное терпение и мягкость. Вот несколько действенных методов, которые просто обязаны помочь:

1. Благодарите.

Не заставляйте его одаривать вас цветами, подарками, постоянно звонить и писать сообщения — подобное поведение вызовет только бешенство.

Лучше научитесь искренне благодарить его каждый раз, когда он совершает для вас какой-то поступок от всего сердца. Говорите «спасибо» и дайте понять, как вам понравилось. Ни в коем случае не «к сожалению, ты так редко это делаешь».

Представьте себя на его месте — возможно, он делает для вас на самом деле не так и мало, как кажется на первый взгляд.

2. Отдалитесь.

Если вы целиком и полностью привыкли брать на себя инициативу в проявлении нежных чувств и считаете, что он ответит вам тем же и в той же степени, то не обольщайтесь. Скорее всего, он не только не изменится, но и отдалится от вас.

Вы напираете на него со своей любовью, лаской и нежностью, полагая, что подаете хороший пример, которому он должен последовать. Он же начинает ощущать свою мягкотелость и зависимость. Такова психология мужчин: ему совсем не хочется быть «тряпкой» и чувствовать собственную слабость.

3. Научите его разграничивать нежность и секс.

Очень часто «черствые» мужчины неосознанно сопоставляют любой физический контакт с любимой партнершей с проявлением полового влечения. Каждый поцелуй или объятие для них — это определенный сексуальный сигнал.

Дайте понять своему избраннику, что получать удовольствие и доставлять его вам можно не только через постель. Запишите партнера на массаж, или сделайте его самостоятельно. Отправьте на другие приятные процедуры.

4. Поговорите.

Очень часто даже самый «суровый» и жесткий мужчина нуждается в том, чтобы его поддерживали и понимали во всем. Попробуйте разговорить его. Если он поделится с вами тем, что доставляет много переживаний, и расскажет об истинных чувствах, то в дальнейшем ему будет намного легче проявлять нежность по отношению к вам.

5. Перестаньте быть сильной и независимой.

Мужчина не сможет о вас позаботиться, если вы сами позиционируете себя как кремень, самостоятельно решаете все проблемы и берете инициативу в свои руки. Ему важно знать, что он — защитник, который может заботиться о вас и, конечно же, дарить свою нежность. А если вы изображаете из себя сильную независимую женщину, то мужчина может только испугаться.

Покажите, что вы слабая. Просите его иногда в чем-либо помочь, позвольте почувствовать себя сильным и мужественным «воином», готовым всегда прийти на помощь своей спутнице.

Текст: Flytothesky.ru