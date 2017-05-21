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8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

22.05.2017 19:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Любые войны (даже небольших масштабов) оставляют после себя руины, артефакты и загадки. Археологи и историки старательно изучают все находки, и некоторые из них проливают свет на неизученные вопросы или очень личные моменты. Откройте для себя неизвестные моменты мировых войн на нашей планете.

1. Британский «счастливый час»

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Когда-то возле города Рамла (современный Израиль) стоял британский лагерь. В 1917 году английские военные пробыли там девять месяцев. В 2017 году на месте лагеря археологи обнаружили разбитую посуду, а затем бутылки. Около 70 % мусора состояло из пустых бутылок из-под виски и джина. Похоже, что из-за долгих месяцев бездействия солдаты нашли себе отдушину.

2. Тысячи армейских жетонов

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

В 2014 году историк-любитель Дэн Маккей исследовал поле под Лондоном и рядом с противотанковой артиллерийской пушкой Второй мировой войны раскопал более 14 тысяч армейских жетонов из нержавеющей стали. На них были имена британских солдат, но эти люди жетонов так и не получили. Скорее всего, планы по новой системе идентификации изменились, и жетоны были закопаны в поле.

3. Секретная метеостанция

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Рядом с Северным полюсом на острове Земля Александры находятся остатки немецкой военной базы Schatzgraber (Охотник за сокровищами). Хотя эта база времен Второй мировой войны была секретной, она упоминается в ряде документах. Теплая зима 2016 года растопила метеостанцию и там были проведены исследования. Оказалось, что команда базы заразилась аскаридами после съедения белого медведя и была эвакуирована еще в 1944 году. Также там был найден аварийный аэродром и более 600 артефактов, включая консервы, униформу, учебные пособия, боеприпасы и оружие.

4. Лесные зоны

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Вторая мировая война относится к числу наиболее хорошо изученных конфликтов, однако не все еще исследовано досконально. Зоны боевых действий в лесах Европы изучила команда Дэвида Пассмора. Археологи в основном прошлись по лесистой местности во Франции, Германии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, сосредоточившись на областях, где велись сражения в 1944-1945. Группа обнаружила окопы, кратеры от бомб и даже руины складов снабжения и окопы. Особый интерес вызвали немецкие логистические склады.

5. Учебные тоннели

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

В 2017 году британские археологи изучали окрестности военного городка Ларкхилл на равнине Солсбери и обнаружили там подземные тоннели времен Первой мировой войны. Внутри были найдены ручные гранаты (некоторые действующие), консервы и граффити. Столетие назад сеть тоннелей использовалась для подготовки военных для Западного фронта. Кстати, на стенах было обнаружено более 100 надписей с именами солдат, которые там обучались, прежде чем отправиться в окопы.

6. Пилот, оставшийся в самолете

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Вдохновленный школьным сочинением сына о Второй мировой войне, датчанин Клаус Кристиансен решил исследовать поле на своей ферме. Его покойный дед утверждал, что в 1944 году там разбился военный самолет. Однако за 40 лет возделывания поля Клаус ничего не обнаружил. В 2017 году он и его 14-летний сын Даниэль прошлись по полю с металлодетектором и на глубине 4-6 м нашли немецкий самолет Messerschmitt. Среди фрагментов были боеприпасы, двигатель и человеческие останки с частично сохранившейся одеждой и даже деньгами в кошельке. Летчиком оказался 19-летний баварец Ганс Вундерлих, считавшийся пропавшим без вести.

7. Тоннель Сжигающей бригады

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

К концу Второй мировой нацисты собирались уничтожить лагерь в Понарах (Литва). Для этой цели было отобрано 80 заключенных, которым приказали эксгумировать и сжигать тела, за что их и назвали Сжигающей бригадой. Вскоре заключенные начали находить членов собственных семей внутри братских могил. За 76 дней бригада вырыла секретный тоннель подручными средствами, включая ложки, и 15 апреля 1944 года сбежала. Выжило только 12 человек, которые дали ценную информацию о лагерях и захоронениях. В 2016 году историки полностью исследовали этот тоннель длиной почти 34 метра.

8. Мировая война древности

8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Тайна бронзового века охватывает восемь основных средиземноморских цивилизаций. Все они внезапно исчезли 3200 лет назад от войн, голода и внутренних конфликтов. Геоархеолог Эберхард Занггер назвал это Нулевой мировой войной. Согласно его гипотезе, эта война древности развалила Египет, а затем уничтожила хеттов, минойцев, хананеев, киприотов, ассирийцев, микенцев и вавилонян. Их общим врагом якобы была группа народностей под общим названием «лувийцы». Многие ученые не согласны с формулировкой «Нулевая мировая война», считая, что к краху восьми мощных культур привел какой-то другой, пока неизвестный фактор.8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Любые войны (даже небольших масштабов) оставляют после себя руины, артефакты и загадки. Археологи и историки старательно изучают все находки, и некоторые из них...

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