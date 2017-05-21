8 интересных открытий о прошедших мировых войнах

Любые войны (даже небольших масштабов) оставляют после себя руины, артефакты и загадки. Археологи и историки старательно изучают все находки , и некоторые из них проливают свет на неизученные вопросы или очень личные моменты. Откройте для себя неизвестные моменты мировых войн на нашей планете.

1. Британский «счастливый час»





Когда-то возле города Рамла (современный Израиль) стоял британский лагерь. В 1917 году английские военные пробыли там девять месяцев. В 2017 году на месте лагеря археологи обнаружили разбитую посуду, а затем бутылки. Около 70 % мусора состояло из пустых бутылок из-под виски и джина. Похоже, что из-за долгих месяцев бездействия солдаты нашли себе отдушину.

2. Тысячи армейских жетонов





В 2014 году историк-любитель Дэн Маккей исследовал поле под Лондоном и рядом с противотанковой артиллерийской пушкой Второй мировой войны раскопал более 14 тысяч армейских жетонов из нержавеющей стали. На них были имена британских солдат, но эти люди жетонов так и не получили. Скорее всего, планы по новой системе идентификации изменились, и жетоны были закопаны в поле.

3. Секретная метеостанция





Рядом с Северным полюсом на острове Земля Александры находятся остатки немецкой военной базы Schatzgraber (Охотник за сокровищами). Хотя эта база времен Второй мировой войны была секретной, она упоминается в ряде документах. Теплая зима 2016 года растопила метеостанцию и там были проведены исследования. Оказалось, что команда базы заразилась аскаридами после съедения белого медведя и была эвакуирована еще в 1944 году. Также там был найден аварийный аэродром и более 600 артефактов, включая консервы, униформу, учебные пособия, боеприпасы и оружие.

4. Лесные зоны





Вторая мировая война относится к числу наиболее хорошо изученных конфликтов, однако не все еще исследовано досконально. Зоны боевых действий в лесах Европы изучила команда Дэвида Пассмора. Археологи в основном прошлись по лесистой местности во Франции, Германии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах, сосредоточившись на областях, где велись сражения в 1944-1945. Группа обнаружила окопы, кратеры от бомб и даже руины складов снабжения и окопы. Особый интерес вызвали немецкие логистические склады.

5. Учебные тоннели





В 2017 году британские археологи изучали окрестности военного городка Ларкхилл на равнине Солсбери и обнаружили там подземные тоннели времен Первой мировой войны. Внутри были найдены ручные гранаты (некоторые действующие), консервы и граффити. Столетие назад сеть тоннелей использовалась для подготовки военных для Западного фронта. Кстати, на стенах было обнаружено более 100 надписей с именами солдат, которые там обучались, прежде чем отправиться в окопы.

6. Пилот, оставшийся в самолете





Вдохновленный школьным сочинением сына о Второй мировой войне, датчанин Клаус Кристиансен решил исследовать поле на своей ферме. Его покойный дед утверждал, что в 1944 году там разбился военный самолет. Однако за 40 лет возделывания поля Клаус ничего не обнаружил. В 2017 году он и его 14-летний сын Даниэль прошлись по полю с металлодетектором и на глубине 4-6 м нашли немецкий самолет Messerschmitt. Среди фрагментов были боеприпасы, двигатель и человеческие останки с частично сохранившейся одеждой и даже деньгами в кошельке. Летчиком оказался 19-летний баварец Ганс Вундерлих, считавшийся пропавшим без вести.

7. Тоннель Сжигающей бригады





К концу Второй мировой нацисты собирались уничтожить лагерь в Понарах (Литва). Для этой цели было отобрано 80 заключенных, которым приказали эксгумировать и сжигать тела, за что их и назвали Сжигающей бригадой. Вскоре заключенные начали находить членов собственных семей внутри братских могил. За 76 дней бригада вырыла секретный тоннель подручными средствами, включая ложки, и 15 апреля 1944 года сбежала. Выжило только 12 человек, которые дали ценную информацию о лагерях и захоронениях. В 2016 году историки полностью исследовали этот тоннель длиной почти 34 метра.

8. Мировая война древности





Тайна бронзового века охватывает восемь основных средиземноморских цивилизаций. Все они внезапно исчезли 3200 лет назад от войн, голода и внутренних конфликтов. Геоархеолог Эберхард Занггер назвал это Нулевой мировой войной. Согласно его гипотезе, эта война древности развалила Египет, а затем уничтожила хеттов, минойцев, хананеев, киприотов, ассирийцев, микенцев и вавилонян. Их общим врагом якобы была группа народностей под общим названием «лувийцы». Многие ученые не согласны с формулировкой «Нулевая мировая война», считая, что к краху восьми мощных культур привел какой-то другой, пока неизвестный фактор.

Текст: Flytothesky.ru