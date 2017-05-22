Знаки зодиака и их выбор национальной кухни

Глобализация нашего времени открыла всем нам возможность опробовать самые разнообразные блюда из кухонь других народов и выбрать для себя наиболее интересные и предпочтительные. Что же по этому поводу говорит астрология, основываясь на вашем зодиакальном знаке?





1. Овен

Овен любит сытность! Его выбор – это широкий спектр латиноамериканской кухни с её пряными ароматами: кинза, острый перец, сладковатая канела (мексиканская корица). Попробуйте приготовленные на гриле фахитос, сбрызнутые соусом из чили «поблано», пироги с крабовым мясом и зеленым соусом чатни или же жареную рыбу по-юкатански, завернутую в листья банана, с сальсой из манго и кукурузы.

2. Телец

Телец съест все, если пища свежая и хорошо приготовленная. Из этого знака вообще получаются лучшие в мире повара. Но как потребитель, Телец с его очень изысканным вкусом высоко оценит необычность эфиопской кухни: салат из баклажанов, тушеный цыпленок в пасте из красного перца или овощи с чесноком и имбирем. Привлекательной для этого знака будет и индонезийская кухня: жареная утка с зеленым чили или овощи с ореховым соусом.

3. Близнецы

Близнецам быстро наскучивает одно и то же, и потому они всегда в поисках чего-то нового и креативного. Их может привлечь кухня австралийского региона: говядина с хрустящей корочкой в местных специях, копченый тасманийский лосось в яичном рулете и супчик аборигенов Витчети Граб. Или же бразильская кухня: тушеные креветки в кокосовом молоке с рисовыми шариками.

4. Рак

Рак оценит свежие ароматы моря, потому их смело можно назвать самыми преданными фанатами суши. Их выбор – японская кухня. А если сырая рыба вас настораживает, то смело пробуйте баклажанный суп мисо и терияки с лососем. Для любителей остренького подойдет индийская кухня: сливочный шпинат с сыром и специями и рис с шафраном.

5. Лев

Лев всегда открыт для новых кулинарных приключений. Он не откажется даже от африканского лакомства – высушенных на солнце гусениц, которые затем обжариваются с арахисом и подаются с соусом чили. Более утонченные и капризные Львы все же остановятся на кухне французской: кремовые супы, пироги-киш и крем-карамель; или же азиатско-французской фьюжн-кухне: жареные полоски мяса дикого кабана с лаймом и имбирным соусом.

6. Дева

Девы в еде избирательны. Кстати, среди них много вегетарианцев, и в целом они предпочитают пищу легкую и свежую. Жареный картофель и колбаса – явно не для Дев. Зато их привлекут блюда эфиопской кухни: нежные блинчики из нутовой муки, салат из баклажанов и овощи с чесноком и имбирем. Не откажутся Девы и от тайских вегетарианских блюд.

7. Весы

Весам по душе японская, китайская и корейская еда, во многом благодаря балансу сладкого, соленого, горького, острого и кислого. Попробуйте корейское блюдо ким-чи, овощное ассорти с говядиной и спаржу по уникальному рецепту. Кухня скандинавских стран также стремится к здоровому балансу и разнообразию: небольшие порции рыбы, мяса, овощей и зерновых культур в стиле шведского стола как раз для Весов.

8. Скорпион

Индийская еда особенно по вкусу Скорпионам, в основном из-за сильных специй и экзотических вкусов. Они обожают курицу карри с шафрановым рисом и салатом из огурцов или фасоль в сливках с индийским сыром и чатни из свежего манго. Скорпиону понравится контраст мягкого на вкус кокоса и огненных специй – уже из индонезийской кухни, а также жареная утиная грудка с зелеными чили по-суматрански и тушеные овощи в арахисовом соусе.

9. Стрелец

Стрелец – это опытный исследователь, испытывающий особое пристрастие к латиноамериканской и итальянской кухне. Его вкусовые рецепторы получают особенное удовольствие от сальвадорского жареного корня юкки и бананов со сметаной или кубинской тушеной курицы, риса и черной фасоли. Понравится ему и изысканная пицца с вялеными помидорами и козьим сыром или самая настоящая баклажанная запеканка-parmigiana.

10. Козерог

Козерог прост и старомоден в своих вкусовых предпочтениях. Ему подойдет говядина с тушеной капустой, картофельные деруны, блины, колбаса и сдобная выпечка – тут он поклонник польской и русской кухни. Не откажется Козерог и от итальянской лазаньи или ближневосточных блюд: шашлычков на гриле с хумусом, риса и самосы.

11. Водолей

Компания для Водолея важнее, чем то, что в меню, потому его привлечет последний японский тренд – шабу-шабу, когда все собираются за большим столом и едят из одного горшка, где находится пряный бульон с говядиной, овощами и лапшой. Водолей – экспериментатор, потому пробует все от скандинавской кухни до ближневосточной.

12. Рыбы

Рыбы – это синоним морепродуктов: испанская паэлья с шафрановым рисом, пряное креольское гамбо, свежий греческий салат с сыром фета и креветками. Особенно любят Рыбы любую кухню-фьюжн, потому могут поэкспериментировать с креольско-японским блюдом в виде пирога с крабовым мясом и острым соусом васаби, или гриллированными устрицами в чесночном песто.

Текст: Flytothesky.ru