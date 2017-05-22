Мы живем в век современных технологий. Многие операции, пусть даже защита от насекомых или измерение температуры тела, можно совершать гораздо проще и быстрее, чем каких-то десять лет назад. Убедитесь сами! Из этого видео вы узнаете о технологических новинках, которые существенно помогут в быту.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти гаджеты сильно упростят вашу жизнь Мы живем в век современных технологий. Многие операции, пусть даже защита от насекомых или измерение температуры тела, можно совершать гораздо проще и быстрее, чем...