10 секретов, которые авиакомпании никогда вам не расскажут

Индустрия авиаперевозок давно превратилась в хорошо отлаженный механизм, ведь ежедневно в мире совершается до 100 тысяч рейсов. Однако всё ли мы знаем об этом способе передвижения? Вряд ли. У авиакомпаний тоже есть свои секреты, которыми они не делятся.





1. Рейсы переполнены, а у пассажиров нет прав, чтобы бороться за свои места

В случаях, когда мест не хватает, авиакомпании по закону могут попросить пассажиров уступить их места за четырехкратную стоимость билета. Если вы не согласитесь, есть риск, что вас попросту выкинут. Такой случай произошел в апреле 2017 года, когда на переполненном рейсе United Airlines не хватило места для четырех сотрудников. Тогда врачу, отказавшемуся отдать свое место, просто причинили физические увечья, пытаясь вывести его из самолета.

2. Кислородной маски хватает только на 15 минут

В случае аварийной ситуации и разгерметизации кабины, над пассажирами есть кислородные маски. Не спешите радоваться, дышать вы сможете не больше 15 минут, поскольку всем кислорода не хватит. Кстати, это даже не кислород – это химический коктейль, который обычно включает перекись бария. Как вы, наверное, помните из уроков химии, это один атом бария и два кислорода.

3. У самолетов может не быть каких-то винтов

Вы когда-нибудь сидели в самолете, готовясь к взлету, и замечали, что у крыла не хватает винтов? Не волнуйтесь – вы не единственный. Был даже прецедент, когда самолет пролетал пять дней без 30 винтов в крыле, и только потом это обнаружили. В любом самолете установлено более двух миллионов крепежных элементов и винтов, а при техобслуживании человеческий фактор остается человеческим фактором.

4. Экипажу платят только когда дверь закрыта

Вы замечали, что самолет очень рано и быстро закрывается, но не сразу взлетает. Оказывается, время работы экипажа оплачивается только при закрытых дверях. Стюардесс это тоже касается. Одна из них как-то жаловалась в Сети, что проработав 13 часов, получила оплату только за 5 часов из-за простоя, ожидания и ремонта.

5. В самолеты постоянно попадают молнии

Вы сидите на сиденье у окна и наблюдаете блестящие вспышки света на расстоянии. Молнии вдалеке выглядят красиво, а вы в уюте и безопасности. На самом деле, они постоянно попадают в самолеты. Любой самолет в конце концов столкнется с грозой в облаках, но у него есть электронная система с защитой от молнии. Самая реальная проблема – это ветер!

6. Сиденья постоянно уменьшаются в размерах

Нет, это не вы растете или толстеете. Это места уменьшаются. Пространство для ног уже уменьшилось с 89 см до 78 см, а количество мест увеличилось. Сами сиденья сузились с 46 см до 42 см, хотя среднестатистический современный человек, напротив, грузнеет. Если так продолжится и дальше, вам, возможно, придется начать указывать свой рост и вес перед бронированием билета.

7. Пилоты не едят еду для пассажиров, чтобы не отравиться

Именно так – пилоты не едят пассажирскую еду во избежание риска пищевых отравлений. Это не жесткое правило FAA (Управление гражданской авиацией), но этого придерживаются и авиакомпании, и пилоты. Почему? В 1984 году 120 пассажиров заразились сальмонеллой после еды на 13 разных рейсах от British Airways. Среди отравившихся были также члены экипажа и пилоты.

8. Защелки в туалете только для видимости

Итак, вы идете в туалет и запираете дверь. Но она на самом деле не заперта, и её несложно открыть снаружи. Дети, как правило, запираются внутри и не могут выйти. Люди, которые плохо себя чувствуют или потеряли сознание, могут нуждаться в помощи. Вы знаете, над окошком, указывающим, занят туалет или нет, есть металлическая пластина. Вы можете просто поднять эту металлическую пластину и сдвинуть дверную защелку в позицию «открыто».

9. Надувные спасательные средства разворовываются пассажирами

Вы знаете, что сидите на специальном надувном устройстве, которое может спасти вашу жизнь при посадке на воду. Но прежде чем вы сможете использовать его, вы должны его найти. Оказывается, что первый предмет, который крадут с самолетов – это именно надувное спасательное устройство. Думаете их наличие проверяется перед каждым рейсом? Увы!

10. Пилоты могут иногда дремать

Хорошо, что двери к пилотам всегда закрыты, иначе вы были бы шокированы, заглянув туда и увидев их спящими. Не пугайтесь, все современные самолеты оснащены автопилотами – так почему бы пилотам и не вздремнуть? Они вводят координаты своего пункта назначения, и как только самолет достигнет рабочей высоты, он летит сам. В результате большинство пилотов управляют самолетом вручную в среднем семь минут.

Текст: Flytothesky.ru