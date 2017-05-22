7 признаков того, что ваш «друг» использует вас

Есть ли у вас такой друг, в искренности которого вы сомневаетесь? Причём сомневаетесь настолько, что начинаете поиск очевидных признаков того, что он вами откровенно пользуется? Скорее всего, всем нам приходилось сталкиваться с таким типом, будь то новый знакомый или коллега со странностями. Даже если вы искренне уверены, что вас окружают только самые хорошие люди, всё же обратите внимание на нижеописанные семь признаков, которые должны вас насторожить.





1. Ваш «друг» всегда чего-то хочет от вас

Ваш друг связывается с вами только тогда, когда ему нужно занять денег, куда-то поехать или вообще чем-то помочь. На самом деле, он просто всячески пытается воспользоваться вашим добродушием, безотказностью, благородством, в конце концов. Вы не его родитель, у вас тоже случаются плохие дни и проблемы, но это отнюдь не значит, что вы позволяете себезлоупотреблять дружбой и хорошими отношениями.

2. Он зовет вас на прогулку только тогда, когда это нужно ему

Вы замечали, что ваш друг приглашает вас погулять и потусоваться тогда, когда он (она) остались в одиночестве и без компании? Ему просто не с кем провести время, потому его выбор падает на вас. Поверьте, это один из чётких признаков того, что вами пользуются. А если у вас ещё есть и машина, такой друг зачастую использует вас в качестве водителя. Помните, что вы не такси! Дружба должна быть взаимной, а не ситуативной.

3. Он сплетничает и отзывается о вас нелицеприятно за вашей спиной

Вам когда-нибудь приходилось узнавать о том, что ваш друг говорит нелестные вещи о вас? Будучи пойманным на горячем, такой человек может оправдываться тем, что это были только шутки. Но если он делает это за вашей спиной, задумайтесь! Когда человек сплетничает с вами о ком-то из ваших общих друзей, значит, что он делает абсолютно то же самое и по отношению к вам.

4. Он одалживает что-либо, но почти никогда не отдает

Ещё один признак того, что ваш друг пользуется вами, заключается в одном банальном действии: он у вас одалживает что-либо (вещи, деньги), но редко не отдает. Будьте осторожны! Конечно, лучшие друзья всегда могут прибегнуть к взаимопомощи и попросить что-то на время, но если это игра в одни ворота, то забудьте о таком друге.

5. Он заинтересован только в ваших связях и контактах

Если ваш друг очень интересуется вашими связями и контактами, стоит насторожиться. Тем более, если после знакомства снужными людьми такой друг исчезает из вашей жизни до следующего момента, когда ему снова понадобится ваша помощь. Это очень отчётливый и красноречивый сигнал! В самом худшем случае такой сомнительный и корыстный друг может подставить вас перед вашими коллегами и знакомыми.

6. Он всегда просит вас о помощи по причине своего нелёгкого положения или чрезвычайной ситуации

У вашего друга постоянно приключаются форс-мажорные обстоятельства, при которых он не стесняется обращаться за вашей помощью? Например, ему нужно, чтобы вы посидели с его ребёнком, присмотрели за домом на период его отсутствия или подождали, скажем, сантехника, потому что у него на работе горит важнейший проект. У всех нас бывают экстренные ситуации, но если они происходят с вашим другом постоянно, вам нужно задуматься!

7. Он отзывается плохо о других ваших друзьях

Обязательно обратите внимание на этот признак, когда человек пытается настроить всех против вас (и наоборот). Если ваш друг всячески пытается дискредитировать других друзей в ваших глазах или нелицеприятно критикует то, что вам действительно дорого и ценно, то он попросту не заслуживает оставаться рядом с вами.

Нашли какие-то знакомые признаки и сигналы в этом списке? Тогда принимайте меры и обезопасьте себя от людей, стремящихся использовать вас. Будьте внимательны и помните, что настоящих и надёжных друзей найти совсем не просто.

Текст: Flytothesky.ru