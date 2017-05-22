Какой вы босс по знаку зодиака

Есть боссы свирепые и боссы дружелюбные; боссы, которые хотят быть вашим другом, и боссы, держащие дистанцию. Некоторые боссы – либералы, другие – диктаторы. Кстати, знаете ли вы, как зодиакальный знак может повлиять на лидерские способности и стиль управления?





1. Овен – босс доминирующий

Овны всегда загружают сотрудников работой по максимуму и не стесняются их жестко критиковать, если те в чем-то ошиблись. Боссы-Овны могут быть наставниками, но предпочитают доминировать и давить, а также требуют беспрекословного послушания и уважения. Вам остается только подчиняться.

2. Босс-Телец – это типичный управленец

Тельцы – управленцы до мозга костей. Они заботятся о том, чтобы все действия, движения и процессы выполнялись исключительно должным образом и по инструкции. У Тельцов очень высокие стандарты, они крайне трудолюбивы и высоко ценят эту черту и в своих подчиненных.

3. Босс-Близнецы многорук и вездесущ.

Близнецы систематически вгоняют сотрудников в замешательство: они постоянно меняют свои мнения и решения, а также делают 10 дел одновременно, причем никогда не сидят на месте. Если ваш босс – Близнецы, вы не будете знать покоя и быстро научитесь многозадачности.

4. Раку нужны лояльные подчиненные

Рак может быть одним из самых лучших боссов, если вы лояльный и преданный ему сотрудник. Вы должны относиться к рабочему месту так, как будто это ваш дом, а потому всячески защищать его. Самостоятельность в подчиненных Раки не любят, так как это равносильно непредсказуемости и потере контроля. А еще босс-Рак любит тех, кто согласен до пенсии работать на него, не требуя привилегий и карьерного роста.

5. Львы – боссы веселые

Львы на руководящей должности – это очень веселые и общительные люди, которые не против пропустить стаканчик после работы или пойти с подчиненными за покупками в середине дня. Они будут упорно трудиться, но и от души отдыхать. Им нужно много похвалы и внимания, плюс постоянные комплименты их идеям, способностям и достижениям.

6. У Девы очень высокие стандарты

Боссы-Девы очень преданы делу, но они никогда не попросят о помощи, предпочитая все тащить на себе. Им нужно знать, что работа выполнена абсолютно правильно и качественно, а кто может с этим справиться лучше Девы. Они хотят быть всегда на связи, постоянно получать отчеты от команды и скрупулезно вносить все в электронные таблицы с целью дальнейшего детального планирования.

7. Босс-Весы – типичная социальная бабочка

Они принесут вам личный подарок в ваш день рождения и будут интересоваться вашей семьей и делами. Весы очень милые, очень щедрые, но могут быть немного рассеянными и несобранными. Да, они способны загружать людей работой, но будут страдать от того, что слишком давят на сотрудников, и затем станут задабривать их сюрпризами и бонусами.

8. Скорпион – босс свирепый и пугающий

Скорпион требует абсолютной преданности, хотя сам практически никому не доверяет. У него есть свой внутренний круг, и если вы не в нем, то очень скоро на себе это прочувствуете. Боссы-Скорпионы лучше работают с начальниками отделов, чем со всем коллективом. Менеджмент – не самая сильная их сторона, потому они компенсируют это жесткостью и ручным управлением.

9. Босс-Стрелец всегда работает над чем-то новым

Для Стрельцов особый интерес представляет все новое и неизведанное. Они хватаются за свежие проекты, постоянно куда-то уезжают и организовывают встречи. Им не повредит хороший ассистент или заместитель, способный немного их сдерживать и направлять. Кроме того, Стрельцы обожают экспромты и спонтанность.

10. Козероги – боссы высшего уровня

Козероги – прирожденные боссы во многих отношениях. Это один большой и строгий родитель, заботящийся о своей пастве. Этот знак очень ориентирован на бизнес, и вы действительно можете многому у него научиться. Козероги – замечательные наставники, но трудоголики, поэтому часто ожидают трудоголизма и от подчиненных.

11. Водолеи нуждаются в сотрудничестве

Боссы-Водолеи удивительно веселы, очень изворотливы и экстравагантны. Они обожают командную и коллективную работу. Наверное, это самый демократичный и открытый для сотрудничества босс в мире. Подчиненным следует быть готовыми к массе встреч, мероприятий и корпоративных выходов в свет и на природу.

12. Босс-Рыбы податлив и подвержен влиянию

Если вы ищете босса, которым можно управлять, наймитесь на работу к Рыбам. Этот знак ненавидит должность руководителя. Он вполне способен просить у всех извинения за то, что раздает сложные задачи и контролирует их выполнение. С другой стороны, бывают и очень жесткие Рыбы, но у них отсутствует баланс: они будут чрезмерно требовательными, но и одновременно извиняющимися.

Текст: Flytothesky.ru