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Этот морской лев, утянувший девочку под воду, напоминает, что дикая природа все же дикая

23.05.2017 15:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кадры, снятые Майклом Фудзивара из Ванкувера (Канада), показывают достаточно душераздирающий момент, когда морской лев хватает девочку за подол платья и в мгновение ока утаскивает её под воду. Это произошло в Ричмонде, Британская Колумбия.

Этот морской лев, утянувший девочку под воду, напоминает, что дикая природа все же дикая

Конечно, за девочкой бросился её родственник и вытащил её из воды.

Майкл Фудзивара так описывает произошедшее:

«Девочка приехала со своей семьей, и они кормили морского льва хлебом, слишком к нему приблизившись. Морской лев поначалу казался довольно дружелюбным. Он подплыл к девочке и поприветствовал её, а когда она присела на скамейку, повернувшись ко льву спиной, тот немедленно потащил её под воду. С семьей и с девочкой все в порядке, но они в шоке и не хотели ни с кем разговаривать. Они только что уехали. Здесь много морских львов, но я никогда не видел, чтобы они хотели настолько близко вступать в контакт с людьми. Думаю, это плата за то, что вы слишком приближаетесь к животному».

Эндрю Трайтс, профессор Университета Британской Колумбии, объяснил инцидент тем, что животное, вероятно, приняло за пищу платье девочки.

«Что я могу сказать? Некоторые люди совершенно бездумно относятся к животным, и это неразумно и даже глупо. Калифорнийские морские львы – это не артисты цирка. Их не дрессируют и не учат взаимодействовать с людьми. Ребенок повернулся спиной к животному, морской лев видит край её платья, думает, что это еда, тянется, хватается за неё и тащит девочку в воду».

Профессор настоятельно советует: «Держись подальше. Наблюдайте со стороны, и дайте дикой природе оставаться дикой».

Администрация гавани Стивсона, где произошел инцидент, придерживается аналогичной позиции. Теперь она устанавливает везде знаки с надписью: «Пожалуйста, не кормите морских львов».Этот морской лев, утянувший девочку под воду, напоминает, что дикая природа все же дикая

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Кадры, снятые Майклом Фудзивара из Ванкувера (Канада), показывают достаточно душераздирающий момент, когда морской лев хватает девочку за подол платья и в...

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