Этот морской лев, утянувший девочку под воду, напоминает, что дикая природа все же дикая

Кадры, снятые Майклом Фудзивара из Ванкувера (Канада), показывают достаточно душераздирающий момент, когда морской лев хватает девочку за подол платья и в мгновение ока утаскивает её под воду. Это произошло в Ричмонде, Британская Колумбия.





Конечно, за девочкой бросился её родственник и вытащил её из воды.

Майкл Фудзивара так описывает произошедшее:

«Девочка приехала со своей семьей, и они кормили морского льва хлебом, слишком к нему приблизившись. Морской лев поначалу казался довольно дружелюбным. Он подплыл к девочке и поприветствовал её, а когда она присела на скамейку, повернувшись ко льву спиной, тот немедленно потащил её под воду. С семьей и с девочкой все в порядке, но они в шоке и не хотели ни с кем разговаривать. Они только что уехали. Здесь много морских львов, но я никогда не видел, чтобы они хотели настолько близко вступать в контакт с людьми. Думаю, это плата за то, что вы слишком приближаетесь к животному».

Эндрю Трайтс, профессор Университета Британской Колумбии, объяснил инцидент тем, что животное, вероятно, приняло за пищу платье девочки.

«Что я могу сказать? Некоторые люди совершенно бездумно относятся к животным, и это неразумно и даже глупо. Калифорнийские морские львы – это не артисты цирка. Их не дрессируют и не учат взаимодействовать с людьми. Ребенок повернулся спиной к животному, морской лев видит край её платья, думает, что это еда, тянется, хватается за неё и тащит девочку в воду».

Профессор настоятельно советует: «Держись подальше. Наблюдайте со стороны, и дайте дикой природе оставаться дикой».

Администрация гавани Стивсона, где произошел инцидент, придерживается аналогичной позиции. Теперь она устанавливает везде знаки с надписью: «Пожалуйста, не кормите морских львов».

Текст: Flytothesky.ru