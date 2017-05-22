Бездомная собака просидела около своего мертвого друга две недели

Калифорнийская служба по спасению собак Hope For Paws получила информацию о двух собаках возле железнодорожных путей, одна из которых была мертва уже около двух недель.





Вторая собака, метис питбуля, охраняла тело друга и отказывалась уходить. Спасатели Джоанн Вилтц и Лиза Артуро очень медленно приблизились к ней, чтобы не спугнуть.

Лиза попробовала предложить собаке картофель-фри, чтобы вызвать ее доверие, и хотя картошку собака съела, к людям она все равно отнеслась с подозрением. Неизвестно, как долго она прожила на улице, но очевидно, что её жизнь вряд ли была легкой.





Джоанн удалось надеть поводок на собаку, которую они назвали Кассандрой, и та быстро начала успокаиваться. Итак, Кассандра отправилась на временную передержку в службу Hope For Paws, где её прежде всего искупали. «Теплая ванна – процедура терапевтическая, и она является отличным способом наладить контакт», – так написали представители службы Hope For Paws на их канале YouTube.





Через несколько дней Кассандра уехала в специальный приют, где будет ждать своего нового хозяина, а потом у неё наверняка начнется новая жизнь.

Текст: Flytothesky.ru