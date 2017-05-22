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Бездомная собака просидела около своего мертвого друга две недели

23.05.2017 15:06 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Калифорнийская служба по спасению собак Hope For Paws получила информацию о двух собаках возле железнодорожных путей, одна из которых была мертва уже около двух недель.

Бездомная собака просидела около своего мертвого друга две недели

Вторая собака, метис питбуля, охраняла тело друга и отказывалась уходить. Спасатели Джоанн Вилтц и Лиза Артуро очень медленно приблизились к ней, чтобы не спугнуть.

Лиза попробовала предложить собаке картофель-фри, чтобы вызвать ее доверие, и хотя картошку собака съела, к людям она все равно отнеслась с подозрением. Неизвестно, как долго она прожила на улице, но очевидно, что её жизнь вряд ли была легкой.

Бездомная собака просидела около своего мертвого друга две недели

Джоанн удалось надеть поводок на собаку, которую они назвали Кассандрой, и та быстро начала успокаиваться. Итак, Кассандра отправилась на временную передержку в службу Hope For Paws, где её прежде всего искупали. «Теплая ванна – процедура терапевтическая, и она является отличным способом наладить контакт», – так написали представители службы Hope For Paws на их канале YouTube.

Бездомная собака просидела около своего мертвого друга две недели

Через несколько дней Кассандра уехала в специальный приют, где будет ждать своего нового хозяина, а потом у неё наверняка начнется новая жизнь.Бездомная собака просидела около своего мертвого друга две недели

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Калифорнийская служба по спасению собак Hope For Paws получила информацию о двух собаках возле железнодорожных путей, одна из которых была мертва уже около двух недель....

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