ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

23.05.2017 22:10 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Забудьте о том, чтобы тратить месяцы и годы на бесконечные исследования ради одной цели: изобрести гениальную вещь. Для нижеописанных исторических изобретений потребовалась лишь счастливая комбинация удачи и чистой случайности.

1. Шампанское

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Согласно легенде, в конце 17 века монах-бенедиктинец и знатный винодел Пьер Периньон, которого почтительно называли Дом Периньон, случайно испортил вино, которое «заиграло». Не желая выливать жидкость, рачительный монах попытался смешать заигравшее вино с другими сортами, чтобы ликвидировать пузырьки. От пузырьков он, конечно же, окончательно не избавился, но задумался о том, что микс сортов дает интересный вкус и аромат.

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Так начиналась история шампанского. Впоследствии монах стал разливать прототип шампанского в бутылки, которые периодически взрывались, за что были первоначально даже прозваны «вином дьявола».

2. Суперклей

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Доктор Гарри Кувер никогда не стеснялся того факта, что он совершенно не собирался изобрести цианоакрилат – мощнейшее соединение, получившее название «суперклей». Случилось это в 1942 году, когда молодому химику было поручено создать литьевой материал для оборудования. Одно из соединений, которое он изучал, похоже, хорошо справилось с испытаниями на прочность, но обладало одним огромным недостатком. «Чёртова проблема была в том, что всё и ко всему прилипало намертво, – вспоминал Кувер в 2005 году. – Мы не могли использовать его в заливочных формах». От клея отказались в пользу менее вязких вариантов, и только в 1951 году, когда Кувер вспомнил о «зверском» соединении в другом контексте, он понял, что тут кроется настоящий потенциал. Он презентовал свое изобретение на игровом шоу в 1958 году.

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

С тех пор суперклей использовали и для остановки кровотечений на полях сражений, и для сборки атомных бомб, и для герметизации сосудов при операциях на открытом сердце. За два года до своей смерти в 2012 году Кувер получил Национальную медаль в сфере технологий и инноваций.

3. Виагра

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Когда в 1998 году ученые тестировали небольшую голубенькую таблетку, предназначенную для снижения артериального давления, они обнаружили, что даже при том, что лекарство не работает, их подопытные пациенты приходили в восторг от одного конкретного побочного эффекта. Так банальная фармацевтическая неудача стала главным средством лечения эректильной дисфункции, и ею пользуются более 35 миллионов мужчин во всем мире. Таблетка, кстати, была одобрена Министерством здравоохранения США почти с рекордной скоростью.

4. Стикеры Post-It

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Полезнейшие стикеры Post-It были результатом плохой работы лаборатории и пения в церковном хоре. В 1970 году у химика Спенсера Силвера возникла проблема. Тщетно пытаясь разработать формулу крепкого клея, Силвер в результате смог лишь слегка склеить два листа бумаги. Спустя несколько лет его коллега и соавтор Артур Фрай, который пел в церковном хоре, задумался о том, как помечать страницы в сборнике церковных гимнов. У него возникла идея использовать слабенький клей Силвера в качестве закладки, чтобы не повредить страницы. Остальное, как говорится, – это уже история…

5. Пенициллин

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Одним из наиболее важных, но все же случайных изобретений в истории, стало открытие группы антибиотиков, широко используемых для лечения инфекций. Кстати, это было результатом грязи в лаборатории. В 1928 году шотландский биолог Александр Флеминг заметил чашку Петри, которая была по ошибке оставлена открытой в его лондонском кабинете. Он обратил внимание, что стафилококк, выращиваемый в чашке, перестал расти из-за сине-зеленого грибка или же обычной плесени. Флеминг подумал, что плесень (пенициллиум) может быть полезна как дезинфицирующее средство. Но поскольку он не особо продвигал свои идеи, то его открытие в течение нескольких лет попросту игнорировалось.

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Только в 1930 году Сесил Джордж Пейн начал использовать пенициллин для лечения офтальмии новорожденных.

6. Кока-Кола

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Этот суперпопулярный напиток изначально был запатентован как лекарство. Джон Пембертон изобрел его в конце 19 века для американской компании Eagle Drug and Chemical House. Пембертон предполагал, что напиток (а это была алкогольная комбинация орехов колы с кофеином, листьев коки и травы дамании) вылечит все: от головной боли до пристрастия к морфию и импотенции.

6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Рецепт со временем эволюционировал (из него убрали алкоголь и кокаин), но Пембертон, увы, не дожил до того момента, когда Кока-Кола стала главным напитком и символом американской культуры.6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забудьте о том, чтобы тратить месяцы и годы на бесконечные исследования ради одной цели: изобрести гениальную вещь. Для нижеописанных исторических изобретений...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Так стоит поступать каждому сознательному человеку!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика