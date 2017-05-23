6 исторических изобретений, которые были чистой случайностью

Забудьте о том, чтобы тратить месяцы и годы на бесконечные исследования ради одной цели: изобрести гениальную вещь. Для нижеописанных исторических изобретений потребовалась лишь счастливая комбинация удачи и чистой случайности.

1. Шампанское





Согласно легенде, в конце 17 века монах-бенедиктинец и знатный винодел Пьер Периньон, которого почтительно называли Дом Периньон, случайно испортил вино, которое «заиграло». Не желая выливать жидкость, рачительный монах попытался смешать заигравшее вино с другими сортами, чтобы ликвидировать пузырьки. От пузырьков он, конечно же, окончательно не избавился, но задумался о том, что микс сортов дает интересный вкус и аромат.





Так начиналась история шампанского. Впоследствии монах стал разливать прототип шампанского в бутылки, которые периодически взрывались, за что были первоначально даже прозваны «вином дьявола».

2. Суперклей





Доктор Гарри Кувер никогда не стеснялся того факта, что он совершенно не собирался изобрести цианоакрилат – мощнейшее соединение, получившее название «суперклей». Случилось это в 1942 году, когда молодому химику было поручено создать литьевой материал для оборудования. Одно из соединений, которое он изучал, похоже, хорошо справилось с испытаниями на прочность, но обладало одним огромным недостатком. «Чёртова проблема была в том, что всё и ко всему прилипало намертво, – вспоминал Кувер в 2005 году. – Мы не могли использовать его в заливочных формах». От клея отказались в пользу менее вязких вариантов, и только в 1951 году, когда Кувер вспомнил о «зверском» соединении в другом контексте, он понял, что тут кроется настоящий потенциал. Он презентовал свое изобретение на игровом шоу в 1958 году.





С тех пор суперклей использовали и для остановки кровотечений на полях сражений, и для сборки атомных бомб, и для герметизации сосудов при операциях на открытом сердце. За два года до своей смерти в 2012 году Кувер получил Национальную медаль в сфере технологий и инноваций.

3. Виагра





Когда в 1998 году ученые тестировали небольшую голубенькую таблетку, предназначенную для снижения артериального давления, они обнаружили, что даже при том, что лекарство не работает, их подопытные пациенты приходили в восторг от одного конкретного побочного эффекта. Так банальная фармацевтическая неудача стала главным средством лечения эректильной дисфункции, и ею пользуются более 35 миллионов мужчин во всем мире. Таблетка, кстати, была одобрена Министерством здравоохранения США почти с рекордной скоростью.

4. Стикеры Post-It

Полезнейшие стикеры Post-It были результатом плохой работы лаборатории и пения в церковном хоре. В 1970 году у химика Спенсера Силвера возникла проблема. Тщетно пытаясь разработать формулу крепкого клея, Силвер в результате смог лишь слегка склеить два листа бумаги. Спустя несколько лет его коллега и соавтор Артур Фрай, который пел в церковном хоре, задумался о том, как помечать страницы в сборнике церковных гимнов. У него возникла идея использовать слабенький клей Силвера в качестве закладки, чтобы не повредить страницы. Остальное, как говорится, – это уже история…

5. Пенициллин





Одним из наиболее важных, но все же случайных изобретений в истории, стало открытие группы антибиотиков, широко используемых для лечения инфекций. Кстати, это было результатом грязи в лаборатории. В 1928 году шотландский биолог Александр Флеминг заметил чашку Петри, которая была по ошибке оставлена открытой в его лондонском кабинете. Он обратил внимание, что стафилококк, выращиваемый в чашке, перестал расти из-за сине-зеленого грибка или же обычной плесени. Флеминг подумал, что плесень (пенициллиум) может быть полезна как дезинфицирующее средство. Но поскольку он не особо продвигал свои идеи, то его открытие в течение нескольких лет попросту игнорировалось.





Только в 1930 году Сесил Джордж Пейн начал использовать пенициллин для лечения офтальмии новорожденных.

6. Кока-Кола





Этот суперпопулярный напиток изначально был запатентован как лекарство. Джон Пембертон изобрел его в конце 19 века для американской компании Eagle Drug and Chemical House. Пембертон предполагал, что напиток (а это была алкогольная комбинация орехов колы с кофеином, листьев коки и травы дамании) вылечит все: от головной боли до пристрастия к морфию и импотенции.





Рецепт со временем эволюционировал (из него убрали алкоголь и кокаин), но Пембертон, увы, не дожил до того момента, когда Кока-Кола стала главным напитком и символом американской культуры.

Текст: Flytothesky.ru