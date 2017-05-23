Так стоит поступать каждому сознательному человеку!

Мудрый мультяшный персонаж Mr. Freeman однажды сказал, что ненависть к ближнему — это как раз то, что делаем нас целым. А ведь и правда, если задуматься, сколько в мире равнодушных людей, то становится страшно. Когда случается беда, то на выручку придут только самые близкие. Мы не станем вдаваться в философские мысли, а просто попытаемся что-то изменить. Помогите нуждающемуся, подарите самое дорогое, что у вас есть: внимание, заботу и время. Общество не станет лучше и добрее от одного доброго поступка, но ведь нас много. И вместе мы можем изменить этот мир к лучшему. Теперь дело за вами!

А как поступите вы? Третья серия проекта #однодоброедело