17 самых безумных и красивых зданий мира

Дом, ты немножечко пьян. Но это очень круто!

1. Танцующий дом, Прага, Чехия

Спроектированный чешским архитектором Владо Милуничем вместе с его американским коллегой Фрэнком Гери в центре Праги, на берегу Влтавы появился Танцующий дом. Удивительное строение получило прозвище «Джинджер и Фред» в честь танцоров Фреда Астера и Джинджер Роджерс. Первоначально оно было задумано как художественная галерея, однако позже здание было куплено финансовой компанией.









2. Пузырчатый дом, Канны, Франция

Пузырчатый дом или Palais Bulles располагается на скалах Лазурного побережья Франции. Из его окон открывается упоительный вид на Средиземное море. Дом был построен в 1989 году по проекту архитектора Антти Ловаг и приобретен модельером Пьером Карденом. Расположенный в одном из самых гламурных районов Франции, Пузырчатый дом часто сдается в аренду для вечеринок или фотосессий.









3. Завод по сжиганию мусора Spittelau, Австрия, Вена

Этот мусоросжигательный завод в столице Австрии имеет огромную популярность у фотографов благодаря своим необычным формам и расцветке. Спроектированный художником Фриденсрайхом Хундертвассером, завод выполняет важнейшие функции центра утилизации отходов, а также генерации отопления и горячей воды.









4. Кривой домик, Сопот, Польша

«Кривой домик» представляет собой торговый центр в приморском городе Сопот. Здание было спроектировано архитекторами Шотинским и Залесским, вдохновленными иллюстрациями книжек со сказками. Итогом их творчества стал дом, покоряющий своими нереальными волнообразными формами.









5. Лесная спираль, Дармштадт, Германия

Это здание, завитое в радужную спираль, функционирует в качестве полноценного жилого комплекса в немецком городе Дармштадте. Крыша здания покрыта травой, деревьями и кустарниками, а некоторые деревья даже выступают из его окон. Кстати, каждое из тысячи имеющихся здесь окон абсолютно уникально.









6. Гостевой дом Ханг Нга, Далат, Вьетнам

Во вьетнамском городе Далат функционирует отель Ханг Нга, также известный как «Crazy House», построенный по проекту архитектора Данга Вьет Нга. Каждый номер отеля обладает уникальным оформлением, но от всего здания создается целостное впечатление его мягкого слияния с окружающим ландшафтом.









7. Дом Мила, Барселона, Испания

Известный многим под названием La Pedrera (что означает «каменный карьер»), этот шедевр архитектуры является одним из творений архитектора Антони Гауди, построенным в его любимом городе Барселона. Это здание, несущее в себе ключевые черты каталонского архитектурного модернизма, получило статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1984 году.









8. Отель «Вдохновение» (Hotel Galéria Spirit), Братислава, Словакия

То, что выглядит как живописный взрыв современного искусства, на самом деле является отелем «Galéria Spirit» в Братиславе, столице Словакии. Удивительный дом расположен прямо на границе этой страны с Австрией, недалеко от Старого города Братиславы. Уникальный вид этого отеля решительно выделяется среди остальных зданий города.









9. Перевернутый дом, Шимбарк, Польша

Проект бизнесмена Даниэля Чапьевского, Перевернутый дом был первоначально предназначен выполнять функции арт-объекта, отражающего чувство неуверенности, наступившее после окончания коммунистической эры. Посетители могут войти в дом и погулять по его перевернутым комнатам, хотя многие находят подобный опыт весьма дезориентирующим для восприятия.









10. Идеальный дворец, Отерив, Франция

Идеальный Дворец был придуман и создан Фердинандом Шевалем, сельским почтальоном из Франции. Строительство началось в 1879 году, но не было завершено до 1912 года. В конце 60-х министр культуры Франции присвоил дворцу статус исторического памятника.









11. Музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания

Музей Гуггенхайма в Бильбао, построенный по проекту архитектора Фрэнка Гери – пожалуй, один из самых известных примеров современной архитектуры. Его волнистый фасад оказался настолько сложным для разработки, что Гери пришлось использовать программу, изначально созданную для аэрокосмической промышленности.









12. Павильон Арагона, Сарагоса, Испания

Это павильон был предназначен для представления испанской провинции Арагон, в которой находится город Сарагоса, на Международной выставке в 2008 году. Основная конструкция удерживается на трех массивных столбах, оставляя пространство под зданием открытым для использования в качестве просторной площади и даже конференц-зала. Предполагается, что фасад здания должен вызывать у смотрящего ассоциации с плетеной корзинкой. Изогнутые панели из стекла и бетона, переплетаясь, создают такой эффект.









13. Отель Маркес-де-Рискаль, Эльсьего, Испания

Другой испанский архитектурный объект, потрясающий воображение, он же – очередное здание по проекту Фрэнка Гери. Открытый в 2006 году отель Маркес-де-Рискаль обладает всеми характерными элементами дизайна Гери, включая изогнутые панели из металла, украшающие внешние поверхности здания, а также изобилие различных наклонов и зигзагов. Эта постройка помогла закрепить за данной областью Испании звание главного места собраний любителей вина.









14. Универмаг Селфридж, Бирмингем, Англия

Спроектированный архитектурной фирмой Future Systems Бирмингемский филиал Универмага Селфридж покрыт 15 тысячами блестящих алюминиевых дисков, придающих зданию инопланетный вид и блеск.









15. Здание Фуджи-ТВ, Токио, Япония

Хотя вся постройка походит чем-то на творение из детского конструктора, дизайн Здания Фуджи-ТВ на самом деле был создан архитектурной компанией Kenzo Tange Associates. Сферическая смотровая башня, расположенная наверху, весит более 1300 тонн. Из нее открывается превосходный вид на город и гору Фудзи.









16. Кунстхаус, Грац, Австрия

Кунстхаус (что в переводе означает «художественный музей»), находящийся в городе Грац, местные жители называют «Дружелюбный пришелец» по причине его весьма экстраординарного вида. Музей, содержащий экспонаты современного искусства, также примечателен тем, что является зданием, ориентированным на экологичность. На его крыше встроены панели солнечных батарей, позволяющие зданию генерировать свою собственную энергию.









17. Национальный Музей Американских Индейцев, Вашингтон, США

Часть Смитсоновского института, Национальный Музей Американских Индейцев находится на Национальной аллее в Вашингтоне. Проект здания был разработан в сотрудничестве с ассоциацией Native American Design Collaborative, участники которой являются членами коренных общин. Целью проекта было отражение особенностей различных коренных культур, существующих в Америке.









Текст: Flytothesky.ru

Фото: Creative Commons; Getty Images