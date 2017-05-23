Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Кинта-да-Регалейра – потрясающий особняк в Синтре (Португалия), куда съезжаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, сочетающей готические, египетские, мавританские и ренессансные стили. Но одна из самых интересных особенностей особняка расположена под землей – это пара колодцев, которые спиралью уходят вниз под землю.





Колодцы никогда не предназначались для сбора воды. Эти загадочные перевернутые подземные башни использовались для тайного обряда посвящения.





Возраст культурного ландшафта, на котором стоит особняк, насчитывает многие тысячи лет. В этом регионе есть археологические памятники, относящемся к раннему неолиту (5 тысячелетие до н.э.) и вплоть до железного века (4-2 вв. до н.э.). Римская оккупация региона началась в середине 2 века до н.э., а позднее он был завоеван маврами. В 1147 году после завоевания Лиссабона Синтра «сдалась» Афонсу Энрикесу, первому королю Португалии. Новый монарх построил здесь солидный королевский дворец, служивший летней резиденцией вплоть до конца 16 века. В конце 15 века регион пользовался особой благосклонностью Леоноры, одной из величайших королев Португалии. Последующие монархи тоже проводили здесь немало времени, но после Реставрации 1640 года Синтра утратила свою популярность, и королевский дворец стал всего лишь тюрьмой для Афонсу VI. А затем многие строения были разрушены землетрясением 1755 года.

Кинта-да-Регалейра – поместье огромное. На протяжении многих столетий он сменил немало владельцев, каждый из которых внес свой вклад его благоустройство. В 1904 году особняк был куплен Антонио Монтейро, состоятельным португальским энтомологом, и превратился в уникальный дворец, украшенный символами, связанными с масонством, рыцарями-тамплиерами и розенкрейцерами.





Поместье, которое иногда называют «Дворец миллионера Монтейро», состоит собственно из дворца и часовни с уникальным декором: фресками, витражами и роскошными лепными украшениями. На территории поместья также находятся гроты, колодцы, скамейки, фонтаны и загадочная система тоннелей, которая соединяется двумя спиральными колодцами-скважинами.





Эта пара колодцев, известные как «колодцы инициации» или «перевернутые башни», выстроены в виде винтовой лестницы, несущей символическое значение, включая аллегорию смерти и возрождения, которая была присуща алхимическим традициям тех времен.

В крупном колодце насчитывается девять платформ, которые напоминают «Божественную комедию» Данте: девять кругов ада, девять частей чистилища и девять небес, образующих рай. В мелком колодце находится ряд прямых лестниц, соединяющих круговые этажи друг с другом. Считается, что расстояние между пролетами, а также количество ступеней между ними тоже связаны с масонскими принципами.

На дне колодца – компас над крестом рыцарей-тамплиеров, который, как говорят, указывает на то, что Монтейро был последователем розенкрейцеров. Крайне мало известно о том, как использовались колодцы и что конкретно там происходило, хотя в их планирование и строительство были вложены немалые средства и усилия.

Красота и символика поместья Кинта-да-Регалейра – это фактически открытое окно в прошлое; это одно из последних зданий в Синтре, которое хранит память о богатой и разнообразной истории региона. А колодцы посвящения или масонской инициации лишний раз заставляют задуматься о событиях, которые там когда-то происходили.

Текст: Flytothesky.ru