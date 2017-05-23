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Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

24.05.2017 12:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кинта-да-Регалейра – потрясающий особняк в Синтре (Португалия), куда съезжаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, сочетающей готические, египетские, мавританские и ренессансные стили. Но одна из самых интересных особенностей особняка расположена под землей – это пара колодцев, которые спиралью уходят вниз под землю.

Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Колодцы никогда не предназначались для сбора воды. Эти загадочные перевернутые подземные башни использовались для тайного обряда посвящения.

Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Возраст культурного ландшафта, на котором стоит особняк, насчитывает многие тысячи лет. В этом регионе есть археологические памятники, относящемся к раннему неолиту (5 тысячелетие до н.э.) и вплоть до железного века (4-2 вв. до н.э.). Римская оккупация региона началась в середине 2 века до н.э., а позднее он был завоеван маврами. В 1147 году после завоевания Лиссабона Синтра «сдалась» Афонсу Энрикесу, первому королю Португалии. Новый монарх построил здесь солидный королевский дворец, служивший летней резиденцией вплоть до конца 16 века. В конце 15 века регион пользовался особой благосклонностью Леоноры, одной из величайших королев Португалии. Последующие монархи тоже проводили здесь немало времени, но после Реставрации 1640 года Синтра утратила свою популярность, и королевский дворец стал всего лишь тюрьмой для Афонсу VI. А затем многие строения были разрушены землетрясением 1755 года.

Кинта-да-Регалейра – поместье огромное. На протяжении многих столетий он сменил немало владельцев, каждый из которых внес свой вклад его благоустройство. В 1904 году особняк был куплен Антонио Монтейро, состоятельным португальским энтомологом, и превратился в уникальный дворец, украшенный символами, связанными с масонством, рыцарями-тамплиерами и розенкрейцерами.

Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Поместье, которое иногда называют «Дворец миллионера Монтейро», состоит собственно из дворца и часовни с уникальным декором: фресками, витражами и роскошными лепными украшениями. На территории поместья также находятся гроты, колодцы, скамейки, фонтаны и загадочная система тоннелей, которая соединяется двумя спиральными колодцами-скважинами.

Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Эта пара колодцев, известные как «колодцы инициации» или «перевернутые башни», выстроены в виде винтовой лестницы, несущей символическое значение, включая аллегорию смерти и возрождения, которая была присуща алхимическим традициям тех времен.

В крупном колодце насчитывается девять платформ, которые напоминают «Божественную комедию» Данте: девять кругов ада, девять частей чистилища и девять небес, образующих рай. В мелком колодце находится ряд прямых лестниц, соединяющих круговые этажи друг с другом. Считается, что расстояние между пролетами, а также количество ступеней между ними тоже связаны с масонскими принципами.

Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

На дне колодца – компас над крестом рыцарей-тамплиеров, который, как говорят, указывает на то, что Монтейро был последователем розенкрейцеров. Крайне мало известно о том, как использовались колодцы и что конкретно там происходило, хотя в их планирование и строительство были вложены немалые средства и усилия.

Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Красота и символика поместья Кинта-да-Регалейра – это фактически открытое окно в прошлое; это одно из последних зданий в Синтре, которое хранит память о богатой и разнообразной истории региона. А колодцы посвящения или масонской инициации лишний раз заставляют задуматься о событиях, которые там когда-то происходили.Масонские колодцы посвящения в Кинта-да-Регалейра

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Кинта-да-Регалейра – потрясающий особняк в Синтре (Португалия), куда съезжаются тысячи туристов, чтобы полюбоваться уникальной архитектурой, сочетающей...

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