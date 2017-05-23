Мать, продолжающая баюкать малыша спустя 4800 лет

Зачастую среднестатистический человек мало интересуется результатами археологических раскопок – разбитые горшки, разбросанные кости… ничего интересного. Однако прошлогоднее открытие на Тайване оказалось исключением из правила. Фото эксгумированных останков стали вирусными в Сети. Что в них было особенного? Это скелет женщины каменного века, которая все еще убаюкивает скелет своего новорожденного ребенка.





История раскопок

Раскопки начались в 2014 и продолжались около года. Группа археологов во главе с Чу Вей-Ли из тайваньского Национального музея науки работала на неолитической площадке под название Ан-хо в 10 км от западного побережья Тайваня. Эксперты полагают, что береговая линия существенно изменилась, и что Ан-хо когда-то был прибрежной деревней. Здесь найдены несколько сотен зубов акулы в остатках жилищ, однако для чего они использовались людьми – неизвестно. Сами же жители Ан-хо, скорее всего, принадлежали к неолитической культуре Дабенкенг.

Люди Дабенкенга были первыми тайваньскими фермерами, которые, возможно, пришли с южного и юго-восточного побережья Китая около 5 тысяч лет. Они использовали в быту изделия из керамики и каменные инструменты. Эта культура является самой ранней неолитической культурой, найденной на Тайване.





Хотя в материковом Китае эпоха Дабенкенга продолжалась до 3 тыс. до н.э., тайваньский Дабенкенг исчез уже к 4500 до н.э. Однако именно с Тайваня культура распространилась по Юго-Восточной Азии и Океании. Вероятно, это были самые ранние предки людей, говорящие на австронезийском языке, а их потомки живут нынче на Тайване и на островах Тихого океана.

Трогательная находка матери и ребенка

В Ан-хо было обнаружено 48 могил, в том числе пять детских. Самая трогательная могила – это общее захоронение матери, смотрящей на ребенка, которого она держит на руках. Причины их смерти пока неясны.





«Молодая мать с ребенком на руках удивила нас больше всего, – рассказывает руководительница группы Чу Вей-Ли. – Я предполагаю, что их похоронили под домом поближе к семье, хотя для подтверждения этой идеи требуется больше доказательств. Когда их откопали, все археологи и сотрудники были шокированы».

Дальнейшее исследование останков матери и ребенка (включая анализ ДНК), а также других могил все еще продолжается. То, что мы уже знаем, что рост матери был около 1.60 м, а ребенка – 50 см. Углеродный анализ установил время погребения около 4800 лет назад, а это островной каменный век. Тела были похоронены с четким направлением север-юг. Необычно то, что они лежали на спине – в других могилах скелеты были лицом вниз. Более того, лицо матери повернуто вбок и вниз – то есть она продолжает смотреть на своего ребенка даже через почти 5 тысяч лет.

Текст: Flytothesky.ru