У каждого из нас есть свои привычки. Кто-то постоянно вертит в руках карандаш или рисует каракули во время разговора по телефону. Замечали за собой что-то подобное? Звезды, пусть даже и мирового масштаба, также обладают своими уникальными привычками. В этом выпуске вы узнаете, какие действия совершают известные актеры из фильма в фильм.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти актеры в каждом своем фильме совершают одинаковые действия У каждого из нас есть свои привычки. Кто-то постоянно вертит в руках карандаш или рисует каракули во время разговора по телефону. Замечали за собой что-то подобное?...