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Эти актеры в каждом своем фильме совершают одинаковые действия

24.05.2017 20:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У каждого из нас есть свои привычки. Кто-то постоянно вертит в руках карандаш или рисует каракули во время разговора по телефону. Замечали за собой что-то подобное? Звезды, пусть даже и мирового масштаба, также обладают своими уникальными привычками. В этом выпуске вы узнаете, какие действия совершают известные актеры из фильма в фильм.Эти актеры в каждом своем фильме совершают одинаковые действия

 
 
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У каждого из нас есть свои привычки. Кто-то постоянно вертит в руках карандаш или рисует каракули во время разговора по телефону. Замечали за собой что-то подобное?...

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