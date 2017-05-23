Сказочный голландский город без улиц

В Нидерландах Гитхоорн именуют северной Венецией и, надо отметить, абсолютно справедливо, потому что в этом живописном городочке вообще нет улиц. Вместо них весь Гитхоорн испещрен сетью каналов общей протяженностью в 6,5 км.





Поселение было основано францисканскими монахами еще в 13 веке; они вырыли в Гитхоорне каналы глубиной не более одного метра с одной-единственной целью – транспортировать торф.





Сейчас в городе (вообще-то это самая настоящая пасторальная деревушка) насчитывается менее 3000 человек, большинство из которых проживают на частных островах. Туристический вебсайт Гитхоорна гласит, что самый громкий звук, который вы здесь услышите, – это утиное кряканье.





Основное средство передвижения по каналам – это каноэ, каяки или специальные местные лодочки с почти бесшумными моторами. Даже почтальон доставляет почту на лодке.





Все каналы довольно узкие, перебираться через них можно с помощью многочисленных деревянных мостиков. Есть также масса велосипедных и пешеходных дорожек. Зимой жители превращаются в конькобежцев и шустро передвигаются по замерзшим каналам на коньках.





Вебсайт Гитхоорна говорит, что «самое лучшее, что можно здесь делать – это расслабляться и любоваться каналами». Кроме того, вы можете арендовать гигантский надувной шар (зорб), залезть внутрь и «прогуляться» по водным тропам.





Просто посмотрите на эти потрясающие фотографии.









































Текст: Flytothesky.ru