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Сказочный голландский город без улиц

24.05.2017 20:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В Нидерландах Гитхоорн именуют северной Венецией и, надо отметить, абсолютно справедливо, потому что в этом живописном городочке вообще нет улиц. Вместо них весь Гитхоорн испещрен сетью каналов общей протяженностью в 6,5 км.

Сказочный голландский город без улиц

Поселение было основано францисканскими монахами еще в 13 веке; они вырыли в Гитхоорне каналы глубиной не более одного метра с одной-единственной целью – транспортировать торф.

Сказочный голландский город без улиц

Сейчас в городе (вообще-то это самая настоящая пасторальная деревушка) насчитывается менее 3000 человек, большинство из которых проживают на частных островах. Туристический вебсайт Гитхоорна гласит, что самый громкий звук, который вы здесь услышите, – это утиное кряканье.

Сказочный голландский город без улиц

Основное средство передвижения по каналам – это каноэ, каяки или специальные местные лодочки с почти бесшумными моторами. Даже почтальон доставляет почту на лодке.

Сказочный голландский город без улиц

Все каналы довольно узкие, перебираться через них можно с помощью многочисленных деревянных мостиков. Есть также масса велосипедных и пешеходных дорожек. Зимой жители превращаются в конькобежцев и шустро передвигаются по замерзшим каналам на коньках.

Сказочный голландский город без улиц

Вебсайт Гитхоорна говорит, что «самое лучшее, что можно здесь делать – это расслабляться и любоваться каналами». Кроме того, вы можете арендовать гигантский надувной шар (зорб), залезть внутрь и «прогуляться» по водным тропам.

Сказочный голландский город без улиц

Просто посмотрите на эти потрясающие фотографии.Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц
Сказочный голландский город без улиц

Сказочный голландский город без улиц
Сказочный голландский город без улиц

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В Нидерландах Гитхоорн именуют северной Венецией и, надо отметить, абсолютно справедливо, потому что в этом живописном городочке вообще нет улиц. Вместо них весь...

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