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Европейцы не верят в "российскую угрозу" для стран Балтии

25.05.2017 10:00 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Значительное число жителей европейских стран не верят в возможность "российской угрозы" для Польши и стран Балтии – Литвы и Латвии, свидетельствуют данные опроса французской компанией IFop для проекта Sputnik.Мнение.

Как показали результаты опроса старейшей французской социологической службы, большинство итальянцев, немцев и французов не верят в возможное вторжение России в Прибалтку, а британцы и американцы склонны доверять таким заявлениям.

Данные опросов европейцев

Согласно результатам опросов, большинство опрошенных в Италии и Германии (69% и 60%) и почти половина французов (47%) не верят в то, что у России есть планы по захвату Польши и Прибалтики. Такое мнение разделяют в основном представители старшего поколения с высоким уровнем образования.

Европейцы не верят в "российскую угрозу" для стран Балтии
© Инфографика
Большинство жителей Германии и Италии не верят в "российскую угрозу" для Польши и Прибалтики

В Великобритании и США, напротив, хорошо образованные люди не исключают вторжения России в Восточную Европу – с этим согласны 43% британцев и 55% американцев.

Чего боятся Польша, Литва и Латвия?

Главной угрозой для своей независимости Польша и страны Балтии называют грядущие белорусско-российские учения "Запад-2017". Ряд СМИ и аналитиков утверждают, что учения будут использоваться как "плацдарм для вторжения", хотя руководство и Беларуси, и России неоднократно опровергало подобные измышления.

Как напомнил Sputnik политолог Александр Шпаковский, география учений не ограничивается территорией Беларуси: они запланированы от Бреста до Кольского полуострова. "Но Норвегия и Финляндия выдают по этому поводу в разы меньше шума, чем те же прибалты. Соответственно, думается, что ответ на все вопросы достаточно прост. Военно-политические круги и специальные службы государств НАТО в рамках общего замысла проводят операцию информационного прикрытия собственных действий, направленных на продвижение военной инфраструктуры к границам России и Беларуси", – полагает Шпаковский.

Мнение политолога о нагнетаемой вокруг учений истерии вы можете прочитать в колонке Александра Шпаковского на Sputnik >>

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Несмотря на нагнетаемый вокруг грядущих учений "Запад-2017" информационный фон, большинство жителей Германии и Италии в угрозу не верят.

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