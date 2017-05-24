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СМИ: Украина остановит ЖД-сообщение с Россией

25.05.2017 10:06 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным российской газеты, предлогом для решения станет "нежелание РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Как напомнил "Коммерсант", сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

СМИ: Украина остановит ЖД-сообщение с Россией
© Фото: пресс-служба аэропорта Жуляны
"Белавиа" с 13 мая меняет график рейсов в киевский аэропорт Жуляны

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", — пишет газета "Коммерсант".

Турчинов ранее инициировал запрет в Украине российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ряда средств массовой информации. Уже по инициативе СНБО санкции наложены на российскую "Федеральную грузовую компанию".

Впрочем, "Коммерсант" заверяет: выгоду из-за возможной приостановки железнодорожного сообщения с 1 июля может получить "Белавиа".

"По информации "Ъ", в "Белавиа" уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва — Минск — Киев, ставшем приоритетным (…) При этом с начала 2017 года "Белавиа" уже и так увеличила пассажиропоток примерно на 30%", — пишет издание.

Информации о возможном расширении сообщения с Украиной пока нет и на сайте Белорусской железной дороги. Впрочем, БелЖД на летний сезон традиционно запускает новые международные составы — в том числе и в украинский Бердянск.

Официально о возможном запрете ЖД-перевозок между Украиной и Россией пока не заявляла ни одна из сторон.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации российской газеты, выгоду от решения украинских властей может получить авиакомпания "Белавиа".

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