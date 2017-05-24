СМИ: Украина остановит ЖД-сообщение с Россией

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

По данным российской газеты, предлогом для решения станет "нежелание РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Как напомнил "Коммерсант", сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.



© Фото: пресс-служба аэропорта Жуляны "Белавиа" с 13 мая меняет график рейсов в киевский аэропорт Жуляны

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", — пишет газета "Коммерсант".

Турчинов ранее инициировал запрет в Украине российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" , а также ряда средств массовой информации. Уже по инициативе СНБО санкции наложены на российскую "Федеральную грузовую компанию".

Впрочем, "Коммерсант" заверяет: выгоду из-за возможной приостановки железнодорожного сообщения с 1 июля может получить "Белавиа".

"По информации "Ъ", в "Белавиа" уже начали готовиться к увеличению пассажиропотока на направлении Москва — Минск — Киев, ставшем приоритетным (…) При этом с начала 2017 года "Белавиа" уже и так увеличила пассажиропоток примерно на 30%", — пишет издание.

Информации о возможном расширении сообщения с Украиной пока нет и на сайте Белорусской железной дороги. Впрочем, БелЖД на летний сезон традиционно запускает новые международные составы — в том числе и в украинский Бердянск .

Официально о возможном запрете ЖД-перевозок между Украиной и Россией пока не заявляла ни одна из сторон.