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Редактор Spiegel. Gedichte: лишь бы не было войны – выигрышная позиция
25.05.2017 11:37 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Белорусские солдаты не участвуют в боевых действиях за пределами Беларуси, за исключением миротворческих миссий – редактор немецкого журнала Spiegel. Gedichte (История) Уве Клуссман уверен, что этот факт стоит использовать как основу формирования образа Беларуси на мировой арене. Корреспондент Sputnik Елена Васильева поговорила с экспертом о том, как рассказывать о белорусской истории зарубежным читателям и о том, какой имидж сложился у государства на мировой арене.
© Sputnik / Виктор Толочко
По советским лекалам, но с оппозицией
– В имидже Беларуси велика доля постсоветских коннотаций – воспринимается ли страна как отдельное государство читателем немецких СМИ?
– Беларусь, разумеется, воспринимается как самостоятельное государство со своими интересами, хоть порой о ней и говорят как о последнем куске Советского Союза. Но тем, что Беларусь ведет свою политику, имеет самостоятельные интересы, для экспертов и журналистов интересна.
Беларусь ближе к России, чем к Евросоюзу, это очевидно. Беларусь является членом ОДКБ, Союзного государства, хоть оно во многом носит виртуальный характер. В плане политики Беларусь рассматривается как страна, которая гораздо ближе к России, чем к Евросоюзу. Можно сказать, что между Беларусью и Польшей проходит и граница между разными политическими блоками.
– Что знает о Беларуси ваш читатель?
– Страна, которая функционирует по лекалам советской власти. С другой стороны, у Беларуси есть совместные бизнес-проекты с Европой, географическая близость республики к Евросоюзу может создать ей положительный имидж.
© Sputnik Сергей Компанийченко
Оппозиционные СМИ и партии в Беларуси существуют легально, и это уже отличие от Советского Союза, где ничего подобного не было. Люди имеют возможность получать информацию из интернета, и это важные элементы новой жизни, которой не было в СССР. Я бы не ставил знак равенства между Беларусью и Советским Союзом. Выросло новое поколение белорусов, которое способно легко ориентироваться в мировом рынке информации.
Вы вынесли урок из истории
– Насколько важен исторический контекст для формирования имиджа государства?
© Sputnik / Сергей Пушкин.
– Каждый человек, который хорошо знает историю, знает и о том, что натворили гитлеровцы в Беларуси. Отсюда и ваша позиция – "лишь бы не было войны". Если российские войска воюют и в Сирии, и на Кавказе, то белорусских солдат там нет, разве что в составе миротворческих миссий ООН. Вы вынесли урок из истории и делаете все, чтобы избежать войны.
В этом могут искать консенсус оппозиционные и правящие силы республики. Потому, возможно, Беларусь и представляет площадку для переговоров в вопросе урегулирования конфликта между Украиной и Россией. И нейтралитет Беларуси положительно воспринимается и в Германии.
– А что с более старой историей Беларуси – появляются ли в СМИ публикации о том, что происходило на этой территории до ее вхождения в Союз?
© Sputnik/
– Наверное, ни один немец не сможет назвать дату вхождения Беларуси в состав Российской империи, на этот период обращают немного внимания. Польский националистический режим оккупировал западную часть Беларуси, это было угнетение белорусского этноса, но и об этом не говорят, пишут лишь, что Сталин напал на Польшу и отобрал у нее восточную территорию, но не учитывается, что это территория западной части Беларуси. Было бы интересно, если бы журналисты рассказывали об этой части истории, потому что ничего о том, что было с Беларусью до вхождения в состав Советского Союза, в Германии почти не знают.
– Читая зарубежные СМИ, складывается впечатление, что большая часть материалов о Беларуси касаются Чернобыльской катастрофы…
– Чернобыльские события я помню сам – был тогда студентом. Это общая тема. Сейчас Германия решила отказаться от атомной энергетики после аварии на Фукусиме. Беларусь может, акцентируя на ней внимание, найти взаимопонимание с другими странами.
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Редактор журнала Spiegel. Gedichte Уве Клуссман считает, что Беларуси, выстраивая свой имидж, стоит больше рассказывать о своей истории и позиционировать себя на мировой...
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